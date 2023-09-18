Monday, 18 September 2023 12:00 GMT

“الإسكان”: الانتهاء من تنفيذ 75 مشروعًا فى كفر الشيخ ضمن“حياة كريمة”

9/18/2023 4:37:26 AM
(MENAFN- Al-BoNews) قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إن الجهاز المركزي للتعمير، من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، انتهى من تنفيذ 75 مشروعًا بمركز مطوبس محافظة كفرالشيخ، ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية“حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، ويضم المركز 5 وحدات محلية بها 18 قرية.

وأضاف وزير الإسكان، اليوم الأحد، أن الوزارة تتولى من خلال الجهاز المركزي للتعمير، تنفيذ المشروعات المستهدفة بـ 25 مركزاً في 10 محافظات، وتضم 741 قرية وتوابعها، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية.

بدوره، قال رئيس الجهاز المركزي للتعمير محمود نصار، إن المشروعات المخططة والجاري تنفيذها حاليا بمحافظة كفر الشيخ ضمن المبادرة الرئاسية“حياة كريمة”، تضم أعمال تطوير وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة العامة بـ 18 قرية، لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين، حيث تم إنهاء الأعمال وإطلاق التيار في 8 قرى، ويجري تنفيذ الأعمال بـ 10 قرى، تتراوح نسب الإنجاز بها بين 50 و95%.

MENAFN18092023000202011048ID1107087563

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث