“الإسكان”: الانتهاء من تنفيذ 75 مشروعًا فى كفر الشيخ ضمن“حياة كريمة”

“الإسكان”: الانتهاء من تنفيذ 75 مشروعًا فى كفر الشيخ ضمن“حياة كريمة”
التاريخ
9/18/2023 4:37:26 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إن الجهاز المركزي للتعمير، من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، انتهى من تنفيذ 75 مشروعًا بمركز مطوبس محافظة كفرالشيخ، ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية“حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، ويضم المركز 5 وحدات محلية بها 18 قرية.
وأضاف وزير الإسكان، اليوم الأحد، أن الوزارة تتولى من خلال الجهاز المركزي للتعمير، تنفيذ المشروعات المستهدفة بـ 25 مركزاً في 10 محافظات، وتضم 741 قرية وتوابعها، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية.
بدوره، قال رئيس الجهاز المركزي للتعمير محمود نصار، إن المشروعات المخططة والجاري تنفيذها حاليا بمحافظة كفر الشيخ ضمن المبادرة الرئاسية“حياة كريمة”، تضم أعمال تطوير وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة العامة بـ 18 قرية، لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين، حيث تم إنهاء الأعمال وإطلاق التيار في 8 قرى، ويجري تنفيذ الأعمال بـ 10 قرى، تتراوح نسب الإنجاز بها بين 50 و95%.
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