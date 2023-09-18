“الإسكان”: الانتهاء من تنفيذ 75 مشروعًا فى كفر الشيخ ضمن“حياة كريمة”

وأضاف وزير الإسكان، اليوم الأحد، أن الوزارة تتولى من خلال الجهاز المركزي للتعمير، تنفيذ المشروعات المستهدفة بـ 25 مركزاً في 10 محافظات، وتضم 741 قرية وتوابعها، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية.

بدوره، قال رئيس الجهاز المركزي للتعمير محمود نصار، إن المشروعات المخططة والجاري تنفيذها حاليا بمحافظة كفر الشيخ ضمن المبادرة الرئاسية“حياة كريمة”، تضم أعمال تطوير وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة العامة بـ 18 قرية، لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين، حيث تم إنهاء الأعمال وإطلاق التيار في 8 قرى، ويجري تنفيذ الأعمال بـ 10 قرى، تتراوح نسب الإنجاز بها بين 50 و95%.