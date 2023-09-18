الذهب يستقر قبل وقف محتمل لرفع الفائدة الأمريكية

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1924.29 دولار للأوقية، كما استقرت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1946.10 دولار للأوقية.

ومن المرجح أن يرفع بنك إنجلترا المركزي الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع ربما لآخر مرة في أحد أكبر دورات تشديد السياسة النقدية في الأعوام المئة الأخيرة، إذ بدأ فتور الاقتصاد يثير قلق صناع القرار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 23.07 دولار للاوقية. وارتفع البلاتين 0.2% إلى 927.29 دولار للأوقية. واستقر البلاديوم عند 1248.73 دولار للأوقية.

رويترز