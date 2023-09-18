الذهب يستقر قبل وقف محتمل لرفع الفائدة الأمريكية

الذهب يستقر قبل وقف محتمل لرفع الفائدة الأمريكية
التاريخ
9/18/2023 4:37:26 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع مواصلة المستثمرين الأخذ في الاعتبار بوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) المحتمل لرفع الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية هذا الأسبوع مع التركيز على توقعات الفائدة في المركزي الأمريكي.
واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1924.29 دولار للأوقية، كما استقرت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1946.10 دولار للأوقية.
ومن المرجح أن يرفع بنك إنجلترا المركزي الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع ربما لآخر مرة في أحد أكبر دورات تشديد السياسة النقدية في الأعوام المئة الأخيرة، إذ بدأ فتور الاقتصاد يثير قلق صناع القرار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 23.07 دولار للاوقية. وارتفع البلاتين 0.2% إلى 927.29 دولار للأوقية. واستقر البلاديوم عند 1248.73 دولار للأوقية.
رويترز
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