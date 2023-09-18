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الصين ومالطا تتفقان على تدعيم العلاقات بين بكين والاتحاد الأوروبي

9/18/2023 4:37:25 AM
(MENAFN- Al-BoNews) ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية اليوم الاثنين أن الصين ومالطا اتفقتا على التعاون لتدعيم التعاون بين الصين والاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي يوم السبت في اجتماع مع نظيره من مالطا إيان بورج إن الصين تأمل في أن تواصل مالطا لعب دور إيجابي في تطوير العلاقات بين بكين والاتحاد الأوروبي.

رويترز

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