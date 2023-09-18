الصين ومالطا تتفقان على تدعيم العلاقات بين بكين والاتحاد الأوروبي

الصين ومالطا تتفقان على تدعيم العلاقات بين بكين والاتحاد الأوروبي
التاريخ
9/18/2023 4:37:25 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية اليوم الاثنين أن الصين ومالطا اتفقتا على التعاون لتدعيم التعاون بين الصين والاتحاد الأوروبي.
وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي يوم السبت في اجتماع مع نظيره من مالطا إيان بورج إن الصين تأمل في أن تواصل مالطا لعب دور إيجابي في تطوير العلاقات بين بكين والاتحاد الأوروبي.
رويترز
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