فرنسا تسمح ببيع الوقود بخسارة لمواجهة التضخم

وفي مقابلة مع“لو باريزيان”، قالت رئيسة الوزراء“إليزابيث بورن” أنه سيتم تعليق القانون لفترة محدودة“بضعة أشهر”، في خطوة من شأنها من الناحية النظرية السماح بمنافسة أكبر بين الموزعين الذين بإمكانهم خفض الأسعار إلى ما دون التكاليف، ويهدفون إلى تعويض هامش الربح المفقود من خلال مبيعات المنتجات والخدمات الأخرى.

وأوضحت“بورن” أنه من خلال هذا الإجراء غير المسبوق ستقدم نتائج ملموسة للشعب الفرنسي دون دعم الوقود، كما استبعدت خفض الحكومة لرسوم الوقود.

ورغم تباطؤ التضخم في فرنسا منذ الربيع، إلا أن تكاليف الطاقة دفعت المعدل للارتفاع مرة أخرى في أغسطس، ومع ارتفاع الأسعار في محطات الوقود في الأسابيع الأخيرة، اعتمدت وزارة المالية بالفعل على“توتال إنرجيز” للحد من تكلفة البنزين والديزل.

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