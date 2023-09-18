Monday, 18 September 2023 11:59 GMT

فرنسا تسمح ببيع الوقود بخسارة لمواجهة التضخم

9/18/2023 4:37:25 AM
(MENAFN- Al-BoNews) تخطط الحكومة الفرنسة للسماح لمحطات البنزين لبيع الوقود بخسارة – وهو ما يعد تجاوزًا لقانون يعود لعام 1963 – مع سعي الدولة للتوصل لطرق جديدة لاحتواء التضخم.

وفي مقابلة مع“لو باريزيان”، قالت رئيسة الوزراء“إليزابيث بورن” أنه سيتم تعليق القانون لفترة محدودة“بضعة أشهر”، في خطوة من شأنها من الناحية النظرية السماح بمنافسة أكبر بين الموزعين الذين بإمكانهم خفض الأسعار إلى ما دون التكاليف، ويهدفون إلى تعويض هامش الربح المفقود من خلال مبيعات المنتجات والخدمات الأخرى.

وأوضحت“بورن” أنه من خلال هذا الإجراء غير المسبوق ستقدم نتائج ملموسة للشعب الفرنسي دون دعم الوقود، كما استبعدت خفض الحكومة لرسوم الوقود.

ورغم تباطؤ التضخم في فرنسا منذ الربيع، إلا أن تكاليف الطاقة دفعت المعدل للارتفاع مرة أخرى في أغسطس، ومع ارتفاع الأسعار في محطات الوقود في الأسابيع الأخيرة، اعتمدت وزارة المالية بالفعل على“توتال إنرجيز” للحد من تكلفة البنزين والديزل.

أرقام

MENAFN18092023000202011048ID1107087556

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث