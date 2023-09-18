هبوط سهم إيفرجراند 25% بعد احتجاز السلطات عددًا من العاملين بوحدتها لإدارة الثروات

هبوط سهم إيفرجراند 25% بعد احتجاز السلطات عددًا من العاملين بوحدتها لإدارة الثروات
التاريخ
9/18/2023 4:37:24 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
ألقت الشرطة الصينية القبض على عدد من موظفي وحدة إدارة الثروات التابعة لشركة التطوير العقاري الصينية“إيفرجراند”، للتحقيق في شبهات تحايل.
وأعلنت شرطة مدينة شنتشن الجنوبية مساء السبت في منشور عبر تطبيق“وي شات” اتخاذ تدابير إلزامية تجاه عدد من المشتبه فيهم في وحدة إدارة الثروات في مجموعة“إيفرجراند”، وطالبت العامة بالإبلاغ عن أية شبهات تحايل.
وأضاف البيان أن التحقيقات لا تزال جارية، بينما لم تحدد أعداد الموظفين المتحفظ عليهم، أو التهم المقدمة ضدهم.
وقالت الإدارة الوطنية لتنظيم أسواق المال في بيان رسمي الجمعة الماضية، إنها وافقت على استحواذ شركة تأمين جديدة تابعة للحكومة، على وحدة التأمين التابعة للشركة.
وهبط سهم“إيفرجراند” المدرج في هونج كونج بنسبة 25% إلى قرابة 47 سنت هونج كونج (6 سنتات أمريكية)، قبل ارتفاعه مجدداً إلى مستوى 62 سنت هونج كونج.
أرقام
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