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هبوط سهم إيفرجراند 25% بعد احتجاز السلطات عددًا من العاملين بوحدتها لإدارة الثروات

9/18/2023 4:37:24 AM
(MENAFN- Al-BoNews) ألقت الشرطة الصينية القبض على عدد من موظفي وحدة إدارة الثروات التابعة لشركة التطوير العقاري الصينية“إيفرجراند”، للتحقيق في شبهات تحايل.

وأعلنت شرطة مدينة شنتشن الجنوبية مساء السبت في منشور عبر تطبيق“وي شات” اتخاذ تدابير إلزامية تجاه عدد من المشتبه فيهم في وحدة إدارة الثروات في مجموعة“إيفرجراند”، وطالبت العامة بالإبلاغ عن أية شبهات تحايل.

وأضاف البيان أن التحقيقات لا تزال جارية، بينما لم تحدد أعداد الموظفين المتحفظ عليهم، أو التهم المقدمة ضدهم.

وقالت الإدارة الوطنية لتنظيم أسواق المال في بيان رسمي الجمعة الماضية، إنها وافقت على استحواذ شركة تأمين جديدة تابعة للحكومة، على وحدة التأمين التابعة للشركة.

وهبط سهم“إيفرجراند” المدرج في هونج كونج بنسبة 25% إلى قرابة 47 سنت هونج كونج (6 سنتات أمريكية)، قبل ارتفاعه مجدداً إلى مستوى 62 سنت هونج كونج.

أرقام

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