2.4 مليار قدم مكعب غاز متوسط الإنتاج اليومى لـ”حقل ظهر” بـ2022-2023

بلغ المتوسط اليومى لإنتاج حقل ظهر من الغاز الطبيعى فى عام 2022-2023، نحو 2.4 مليار قدم مكعب، ونحو 3700 برميل يوميا من المتكثفات، ومن المخطط دخول البئر العشرين على الإنتاج بنهاية أكتوبر القادم، حسبما ذكر خالد موافى رئيس شركة بتروبل.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة بتروبل وبتروشروق وخالدة للبترول لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى 2022-2023.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ مشروع ربط محطة المعالجة الخاصة بحقل ظهر مع محطة ضواغط الجميل مما سيكون له أثر بالغ فى زيادة معامل الإسترجاع من الحقل، مضيفا أنه جار الإعداد لحفر عدة آبار جديدة إضافية خلال عامى 2024 و2025 والاستمرار قدما فى دراسة وسائل تعظيم المحافظة على معدلات الإنتاج وزيادة معامل الإسترجاع.

واستعرض موافى، أهم نتائج الأعمال التي حققتها الشركة خلال العام، حيث أوضح أن إنتاج الشركة من الزيت والغاز الطبيعي والمتكثفات والبوتاجاز خلال العام الماضى بلغ نحو 93 مليون برميل زيت مكافئ.

وأضاف أن حجم الاستثمارات في مجال الاستكشاف والتنمية والتشغيل لحقول الغاز والزيت بلغ نحو 737 مليون دولار، وقد قامت الشركة بحفر عدد من الآبار الاستكشافية أهمها البئر الاستكشافى جنوب القرعة – 1، وتم وضع البئر على الإنتاج بداية من فبراير الماضى بمتوسط معدل إنتاج 9 ملايين قدم مكعب يوميا بالإضافة إلى 100 برميل متكثفات بإجمالى احتياطى يقدر بنحو 2 مليون برميل زيت مكافئ.

من جانبه، استعرض المهندس سعيد عبدالمنعم الرئيس والمدير التنفيذي لشركة خالدة للبترول، أهم نتائج الأعمال والأنشطة المنفذة فى حقول الشركة بالصحراء الغربية خلال العام المالى 2022-2023، والتى شهدت تطوراً ملحوظاً بعد تنفيذ الدمج بين شركتى خالدة وقارون للبترول تحت مظلة خالدة، حيث بلغ متوسط الإنتاج اليومى نحو 220 ألف برميل مكافيء يومياً، وذلك فى ظل ضخ استثمارات جديدة بلغت نحو 1.2 مليار دولار لتعظيم جهود البحث والاستكشاف وتنمية الحقول.

وأضاف أنه تم حفر 91 بئراً لزيادة الانتاج وتنمية الاحتياطيات وإكمال وحفر 37 بئراً استكشافية، وقد أثمرت الجهود عن تحقيق 28 كشفاً جديداً خلال العام باحتياطى 35 مليون برميل بترول مكافىء، كما تم الانتهاء من برنامج معالجة البيانات السيزمية بمنطقة مطروح – غرب كنايس وإنجاز مراحل متقدمة منه بعدد من مناطق الإمتياز فى إطار أنشطة الاستكشاف، علاوة على إنجاز مشروعات ضخمة فى تطوير البنية التحتية من خطوط ومحطات وتسهيلات الإنتاج للبترول والغاز فى مختلف مناطق عمل خالدة بما انعكس إيجاباً على العملية الإنتاجية.