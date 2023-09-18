2.4 مليار قدم مكعب غاز متوسط الإنتاج اليومى لـ”حقل ظهر” بـ2022-2023

2.4 مليار قدم مكعب غاز متوسط الإنتاج اليومى لـ”حقل ظهر” بـ2022-2023
التاريخ
9/18/2023 4:37:24 AM
(MENAFN- Al-BoNews) 737 مليون دولار حجم استثمارات“بتروبل” بمجال الاستكشاف 2022-2023
بلغ المتوسط اليومى لإنتاج حقل ظهر من الغاز الطبيعى فى عام 2022-2023، نحو 2.4 مليار قدم مكعب، ونحو 3700 برميل يوميا من المتكثفات، ومن المخطط دخول البئر العشرين على الإنتاج بنهاية أكتوبر القادم، حسبما ذكر خالد موافى رئيس شركة بتروبل.
جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة بتروبل وبتروشروق وخالدة للبترول لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى 2022-2023.
وأشار إلى أنه تم تنفيذ مشروع ربط محطة المعالجة الخاصة بحقل ظهر مع محطة ضواغط الجميل مما سيكون له أثر بالغ فى زيادة معامل الإسترجاع من الحقل، مضيفا أنه جار الإعداد لحفر عدة آبار جديدة إضافية خلال عامى 2024 و2025 والاستمرار قدما فى دراسة وسائل تعظيم المحافظة على معدلات الإنتاج وزيادة معامل الإسترجاع.
واستعرض موافى، أهم نتائج الأعمال التي حققتها الشركة خلال العام، حيث أوضح أن إنتاج الشركة من الزيت والغاز الطبيعي والمتكثفات والبوتاجاز خلال العام الماضى بلغ نحو 93 مليون برميل زيت مكافئ.
وأضاف أن حجم الاستثمارات في مجال الاستكشاف والتنمية والتشغيل لحقول الغاز والزيت بلغ نحو 737 مليون دولار، وقد قامت الشركة بحفر عدد من الآبار الاستكشافية أهمها البئر الاستكشافى جنوب القرعة – 1، وتم وضع البئر على الإنتاج بداية من فبراير الماضى بمتوسط معدل إنتاج 9 ملايين قدم مكعب يوميا بالإضافة إلى 100 برميل متكثفات بإجمالى احتياطى يقدر بنحو 2 مليون برميل زيت مكافئ. اقرأ أيضا: الحكومة: استثمارات حقل ظهر تتجاوز 15 مليار دولار خلال 3 سنوات
من جانبه، استعرض المهندس سعيد عبدالمنعم الرئيس والمدير التنفيذي لشركة خالدة للبترول، أهم نتائج الأعمال والأنشطة المنفذة فى حقول الشركة بالصحراء الغربية خلال العام المالى 2022-2023، والتى شهدت تطوراً ملحوظاً بعد تنفيذ الدمج بين شركتى خالدة وقارون للبترول تحت مظلة خالدة، حيث بلغ متوسط الإنتاج اليومى نحو 220 ألف برميل مكافيء يومياً، وذلك فى ظل ضخ استثمارات جديدة بلغت نحو 1.2 مليار دولار لتعظيم جهود البحث والاستكشاف وتنمية الحقول.
وأضاف أنه تم حفر 91 بئراً لزيادة الانتاج وتنمية الاحتياطيات وإكمال وحفر 37 بئراً استكشافية، وقد أثمرت الجهود عن تحقيق 28 كشفاً جديداً خلال العام باحتياطى 35 مليون برميل بترول مكافىء، كما تم الانتهاء من برنامج معالجة البيانات السيزمية بمنطقة مطروح – غرب كنايس وإنجاز مراحل متقدمة منه بعدد من مناطق الإمتياز فى إطار أنشطة الاستكشاف، علاوة على إنجاز مشروعات ضخمة فى تطوير البنية التحتية من خطوط ومحطات وتسهيلات الإنتاج للبترول والغاز فى مختلف مناطق عمل خالدة بما انعكس إيجاباً على العملية الإنتاجية.
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