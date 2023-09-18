جولدمان ساكس يرفع توقعاته للأسهم اليابانية

جولدمان ساكس يرفع توقعاته للأسهم اليابانية
التاريخ
9/18/2023 4:37:24 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
رفع استراتيجيو“جولدمان ساكس” توقعاتهم للأسهم اليابانية، وهو ما يتوافق مع توقعات البنوك الأخرى بأن الأرباح القوية ستدعم ارتفاع الأسهم.
وعزز البنك الأمريكي توقعاته لنمو ربحية الأسهم المدرجة بمؤشر“توبكس” إلى 12% في العام المالي الذي بدأ في الأول من أبريل الماضي، إلى 8% و7% في العامين التاليين، وذلك مع توقع بقاء اقتصاد اليابان قويًا نسبيًا، وأن الدولار سيتداول عند 145 ينًا خلال تلك الثلاث سنوات.
كما رفع البنك مستهدفه لمؤشر“توبكس” إلى 2500 نقطة بحلول نهاية العام، وعزز أيضًا توقعاته المستقبلية على مدى اثني عشر شهرًا عند 2650 نقطة.
وذلك بعدما أغلق“توبكس” تعاملات الأسبوع الماضي عند 2428 نقطة، إذ تغلق الأسواق اليابانية تعاملاتها اليوم في عطلة رسمية.
وأشار البنك إلى أنه بالإضافة إلى الأساسيات القوية المتعلقة بالأسواق الخارجية، فإن في اليابان سيكون هناك تغييران هيكليان رئيسيان هما التضخم المحلي وإصلاح الحوكمة واللذان سيواصلان رفع السوق حتى نهاية عام 2023.
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