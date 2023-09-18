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جولدمان ساكس يرفع توقعاته للأسهم اليابانية

9/18/2023 4:37:24 AM
(MENAFN- Al-BoNews) رفع استراتيجيو“جولدمان ساكس” توقعاتهم للأسهم اليابانية، وهو ما يتوافق مع توقعات البنوك الأخرى بأن الأرباح القوية ستدعم ارتفاع الأسهم.

وعزز البنك الأمريكي توقعاته لنمو ربحية الأسهم المدرجة بمؤشر“توبكس” إلى 12% في العام المالي الذي بدأ في الأول من أبريل الماضي، إلى 8% و7% في العامين التاليين، وذلك مع توقع بقاء اقتصاد اليابان قويًا نسبيًا، وأن الدولار سيتداول عند 145 ينًا خلال تلك الثلاث سنوات.

كما رفع البنك مستهدفه لمؤشر“توبكس” إلى 2500 نقطة بحلول نهاية العام، وعزز أيضًا توقعاته المستقبلية على مدى اثني عشر شهرًا عند 2650 نقطة.

وذلك بعدما أغلق“توبكس” تعاملات الأسبوع الماضي عند 2428 نقطة، إذ تغلق الأسواق اليابانية تعاملاتها اليوم في عطلة رسمية.

وأشار البنك إلى أنه بالإضافة إلى الأساسيات القوية المتعلقة بالأسواق الخارجية، فإن في اليابان سيكون هناك تغييران هيكليان رئيسيان هما التضخم المحلي وإصلاح الحوكمة واللذان سيواصلان رفع السوق حتى نهاية عام 2023.

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