“علي بابا” تعتزم استثمار ملياري دولار في تركيا

كشف مايكل إيفانز، رئيس الشركة الصينية العملاقة، عن هذه الخطط بعد الاجتماع الذي عُقد في إسطنبول يوم الجمعة، بحسب بيان صادر عن وحدة“ترينديول” (Trendyol) التابعة للمجموعة في تركيا. وأشار إيفانز إلى أن الشركة“واثقة في قوة الأساسات الاقتصادية لتركيا”، واستثمرت بالفعل 1.4 مليار دولار في البلاد من خلال“ترينديول”، أكبر موقع للتسوق الإلكتروني في تركيا.

وفقاً للبيان، أعرب إيفانز أيضاً عن دعمه لخطط التوسع الدولي لشركة“ترينديول”، وأكد أن تركيا لديها القدرة على التحول إلى واحدة من وجهات التصدير الإلكترونية الكبرى. ولم يقدم تفاصيل عن الموعد المحدد للاستثمارات المرتقبة، قائلاً إن تنفيذ الخطة سيبدأ“في الفترة المقبلة”.

شوفوابلغ تقييم“ترينديول” 16.5 مليار دولار في 2021، حينما جمعت تمويلات من عدة مستثمرين بما فيهم مجموعة“سوفت بنك”، و”جنرال أتلانتيك”، وجهاز قطر للاستثمار، وصندوق أبو ظبي السيادي“القابضة”.(ADQ) وأوضحت الشركة أن“علي بابا” تمتلك حصة تناهز 76.1% فيها.

أطلقت تركيا تحقيقًا لمكافحة الاحتكار حول” ترينديول” في 2021. وفي يوليو، أيدت المحكمة العليا في تركيا قانوناً مشدداً ينظم عمل منصات التجارة الإلكترونية في ضربة للشركة.

كما أيدت المحكمة الدستورية مشروعية القانون الذي يقيد الإنفاق الإعلاني للشركات واستخدام بيانات العملاء إذا ما تجاوزت مبيعاتها حدوداً معينة، رافضة اعتراض حزب المعارضة الرئيسي عليه.

كان الهدف من هذا الحكم هو مساعدة شركات التجارة الإلكترونية الأصغر حجماً على المنافسة بعد النمو السريع الذي حققته السوق منذ الوباء. وفي وقت لاحق من شهر يوليو، فرض مجلس مكافحة الاحتكار التركي غرامة قدرها 61.3 مليون ليرة (2.3 مليون دولار) على شركة“ترينديول”، زاعماً أنها استخدمت بيانات البائعين الخارجيين للحصول على ميزة غير عادلة في عمليات البيع بالتجزئة الخاصة بها.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة أن إجمالي حجم التجارة الإلكترونية في تركيا ارتفع بنسبة 109% العام الماضي إلى أكثر من 800 مليار ليرة، حيث يجري خمس إجمالي عمليات التسوق تقريباً عبر الإنترنت.

اقتصاد الشرق