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علاء الزهيري: صناعة التأمين تواجه تحديات أبرزها التضخم والأزمات الدولية

9/18/2023 4:37:24 AM
(MENAFN- Al-BoNews) قال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن صناعة التأمين تواجه العديد من التحديات محليا وعالميا، منها التضخم وتأثر سلاسل الإمداد والأزمات الجيوسياسية وتأثيرها اقتصاديا.

واستعرض الزهيري، في كلمته بالجلسة الافتتاحية، لملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين، في نسخته الخامسة، اليوم الاثنين، الاستراتيجية التى نفذها الاتحاد خلال الأعوام الماضية للوصول بالخدمات التأمينية للأشخاص لاسيما المحرومين وخطة تحقيق الشمول المالى وتغطية الاحتياجات التأمينية المستهدفة، وتقديم الوعى التأمين وتشكيل العديد من اللجان المتخصصة ومنها اللجنة الزراعية.

وأشاد الزهيري بتعاون وزير المالية وحضوره جميع المناقشات الخاصة بقطاع التأمين وتذليل العقبات والصعوبات.

وأشار إلى أن الملتقى يمثل منصة مهمة لشركات التامين المصرية لتجديد اتفاقيات إعادة التأمين، ومناقشة الاتفاقيات الجديدة مع الشركات الأجنبية، حيث يجمع هذه الشركات تحت سقف واحد، مما يوفر الوقت والمال على الشركات.

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