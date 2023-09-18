علاء الزهيري: صناعة التأمين تواجه تحديات أبرزها التضخم والأزمات الدولية

علاء الزهيري: صناعة التأمين تواجه تحديات أبرزها التضخم والأزمات الدولية
التاريخ
9/18/2023 4:37:24 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
قال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن صناعة التأمين تواجه العديد من التحديات محليا وعالميا، منها التضخم وتأثر سلاسل الإمداد والأزمات الجيوسياسية وتأثيرها اقتصاديا.
واستعرض الزهيري، في كلمته بالجلسة الافتتاحية، لملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين، في نسخته الخامسة، اليوم الاثنين، الاستراتيجية التى نفذها الاتحاد خلال الأعوام الماضية للوصول بالخدمات التأمينية للأشخاص لاسيما المحرومين وخطة تحقيق الشمول المالى وتغطية الاحتياجات التأمينية المستهدفة، وتقديم الوعى التأمين وتشكيل العديد من اللجان المتخصصة ومنها اللجنة الزراعية.
وأشاد الزهيري بتعاون وزير المالية وحضوره جميع المناقشات الخاصة بقطاع التأمين وتذليل العقبات والصعوبات.
وأشار إلى أن الملتقى يمثل منصة مهمة لشركات التامين المصرية لتجديد اتفاقيات إعادة التأمين، ومناقشة الاتفاقيات الجديدة مع الشركات الأجنبية، حيث يجمع هذه الشركات تحت سقف واحد، مما يوفر الوقت والمال على الشركات.
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