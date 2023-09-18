صناديق التحوط تراهن على صعود الدولار لأول مرة منذ مارس

أظهرت بيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع أن الصناديق ذات الرافعة المالية (القائمة على الاقتراض) والكيانات الرئيسية الأخرى، احتفظت بما إجماليه 18 ألف مركز شراء (دائن) للدولار عبر ثمانية نظراء رئيسيين في الأسبوع المنتهي في 12 سبتمبر، مقابل 25175 مركز بيع (مدين) في الأسبوع السابق.

وهذا التحول مدفوع بأكبر انخفاض في مراكز شراء اليورو منذ يناير، إذ يراهن المتعاملون على أن البنك المركزي الأوروبي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة.

كتب وين ثين، الرئيس العالمي لاستراتيجية العملات في“براون براذرز هاريمان آند كو (Brown Brothers Harriman & Co) في نيويورك، في مذكرة للعملاء:“مع بقاء البيانات الأميركية قوية نسبياً، نعتقد أن ارتفاع الدولار سيستمر”.

وأضاف:“نتوقع موقفاً متشدداً من مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، ما يترك الباب مفتوحاً لمزيد من التشديد. من ناحية أخرى، من المتوقع أن تسير جميع البنوك المركزية الرئيسية الأخرى التي تجتمع هذا الأسبوع على خطى البنك المركزي الأوروبي، وترفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، مع الإشارة إلى اقتراب الذروة (الرفع)”.

بات المستثمرون أكثر إيجابية تجاه الدولار على مدى الأسابيع السبعة الماضية بعد أن احتفظوا بأكبر صافي مراكز بيع للعملة الأميركية منذ أكثر من عامين في نهاية يوليو. حدث هذا التحول فيما عزز الاقتصاد الأميركي المرن احتمال التزام مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بتوقعاتهم لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى على الأقل هذا العام، ودفع المتعاملين إلى تقليص رهاناتهم على التخفيضات الحادة في 2024.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي الأميركي السياسة النقدية من دون تغيير يوم الأربعاء، وينصب التركيز بشكل أكبر على ما يسمى بالمخطط البياني النقطي الذي يحدد توجيهات أسعار الفائدة للسنوات القادمة.

شركة“نيوتون إنفستمنت مانجمنت” ( Newton Investment Management) من بين المستثمرين الذين تحولوا إلى الرهان على صعود الدولار في الأشهر القليلة الماضية. قال تريفور هولدر، مدير الأموال في“نيوتن إنفستمنت” في لندن، في مقابلة أجريت معه الأسبوع الماضي:“لقد تحولنا إلى شراء الدولار بسبب فوارق النمو”.

اقتصاد الشرق