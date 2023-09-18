Monday, 18 September 2023 11:58 GMT

وزير الإسكان: دعم الشركات الوطنية لتوفير احتياجات مشروعات المياه والصرف

9/18/2023 4:37:24 AM
(MENAFN- Al-BoNews) أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، أن الوزارة تقدم كل الدعم اللازم للشركات الوطنية للمساهمة في توفير المكونات اللازمة لمشروعات المياه والصرف الصحي محليا.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، مسئولي إحدى الشركات الوطنية العاملة في مجال تصنيع الطلمبات وقطع غيارها، لبحث سبل التعاون فى توفير احتياجات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي من الطلمبات، وقطع غيارها.

ووجه بالتعاون والتنسيق مع الشركة من أجل تحقيق النجاح المشترك في توطين الصناعات اللازمة لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وخاصة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية“حياة كريمة”.

واستمع الجزار، إلى شرح من مسئولي الشركة، عن منتجاتهم وسابق خبراتهم، وقدرتهم على المساهمة في توفير الطلمبات اللازمة لمشروعات المياه والصرف الصحي، وقطع غيارها، مؤكدا أن الصناعة المصرية لديها فرصة ذهبية للمنافسة بقوة فى إنتاج المكونات المستخدمة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

MENAFN18092023000202011048ID1107087549

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث