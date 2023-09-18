وزير الإسكان: دعم الشركات الوطنية لتوفير احتياجات مشروعات المياه والصرف

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، مسئولي إحدى الشركات الوطنية العاملة في مجال تصنيع الطلمبات وقطع غيارها، لبحث سبل التعاون فى توفير احتياجات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي من الطلمبات، وقطع غيارها.

ووجه بالتعاون والتنسيق مع الشركة من أجل تحقيق النجاح المشترك في توطين الصناعات اللازمة لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وخاصة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية“حياة كريمة”.

واستمع الجزار، إلى شرح من مسئولي الشركة، عن منتجاتهم وسابق خبراتهم، وقدرتهم على المساهمة في توفير الطلمبات اللازمة لمشروعات المياه والصرف الصحي، وقطع غيارها، مؤكدا أن الصناعة المصرية لديها فرصة ذهبية للمنافسة بقوة فى إنتاج المكونات المستخدمة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.