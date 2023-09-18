وزير الإسكان: دعم الشركات الوطنية لتوفير احتياجات مشروعات المياه والصرف

وزير الإسكان: دعم الشركات الوطنية لتوفير احتياجات مشروعات المياه والصرف
التاريخ
9/18/2023 4:37:24 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، أن الوزارة تقدم كل الدعم اللازم للشركات الوطنية للمساهمة في توفير المكونات اللازمة لمشروعات المياه والصرف الصحي محليا.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، مسئولي إحدى الشركات الوطنية العاملة في مجال تصنيع الطلمبات وقطع غيارها، لبحث سبل التعاون فى توفير احتياجات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي من الطلمبات، وقطع غيارها.
ووجه بالتعاون والتنسيق مع الشركة من أجل تحقيق النجاح المشترك في توطين الصناعات اللازمة لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وخاصة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية“حياة كريمة”.
واستمع الجزار، إلى شرح من مسئولي الشركة، عن منتجاتهم وسابق خبراتهم، وقدرتهم على المساهمة في توفير الطلمبات اللازمة لمشروعات المياه والصرف الصحي، وقطع غيارها، مؤكدا أن الصناعة المصرية لديها فرصة ذهبية للمنافسة بقوة فى إنتاج المكونات المستخدمة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
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