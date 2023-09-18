“النقل”: 77% نسبة تنفيذ أعمال المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا

“النقل”: 77% نسبة تنفيذ أعمال المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا
التاريخ
9/18/2023 4:37:22 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
تفقد كامل الوزير، وزير النقل، أعمال إنشاء المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري، والتي بلغت نسبة تنفيذها 77%.
وتفقد أعمال إنشاء أرصفة المحطة التي يبلغ أطوالها 1100م طولي، وأعمال تكريك الممر الملاحي التي يتم تنفيذها للوصول بالغاطس إلى 17م، بما يسمح باستقبال سفن الحاويات العملاقة، حيث تتمتع المحطة بوجود ظهير خلفي بمساحة إجمالية تصل إلى 810 ألف متر مربع، يسمح بتداول البضائع العامة والحاويات والتمدد المستقبلى وإقامة مناطق صناعية ولوجستية لخدمة الميناء.
جدير بالذكر، أنه تم قد تم التوقيع بالأحرف الأولى على العقد النهائي لإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية للمحطة بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وتحالف مجموعة موانئ أبو ظبى التابعة لشركة أبوظبي القابضة،وحيث يمثل هذا العقد بداية لتفعيل خطة التعاون الكبير، بين وزارة النقل ومجموعة موانىء أبوظبي، لإقامة عدد المشروعات الخاصة بقطاع الخدمات اللوجستية بمصر.
وسيتم إنشاء منطقة لوجستية داخلية بالمحطة لخدمة حركة تداول وتخزين البضائع بالمحطة المتعددة الأغراض بمساحة 430 ألف متر مسطح، وكذلك إنشاء منطقتين لوجستيتين صناعية خارجية عامة بغرض تخصيصها لصناعات القيمة المضافة بمساحة 420 ألف متر مسطح ومساحة 460 ألف متر مسطح.
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