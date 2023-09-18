“النقل”: 77% نسبة تنفيذ أعمال المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا

وتفقد أعمال إنشاء أرصفة المحطة التي يبلغ أطوالها 1100م طولي، وأعمال تكريك الممر الملاحي التي يتم تنفيذها للوصول بالغاطس إلى 17م، بما يسمح باستقبال سفن الحاويات العملاقة، حيث تتمتع المحطة بوجود ظهير خلفي بمساحة إجمالية تصل إلى 810 ألف متر مربع، يسمح بتداول البضائع العامة والحاويات والتمدد المستقبلى وإقامة مناطق صناعية ولوجستية لخدمة الميناء.

جدير بالذكر، أنه تم قد تم التوقيع بالأحرف الأولى على العقد النهائي لإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية للمحطة بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وتحالف مجموعة موانئ أبو ظبى التابعة لشركة أبوظبي القابضة،وحيث يمثل هذا العقد بداية لتفعيل خطة التعاون الكبير، بين وزارة النقل ومجموعة موانىء أبوظبي، لإقامة عدد المشروعات الخاصة بقطاع الخدمات اللوجستية بمصر.

وسيتم إنشاء منطقة لوجستية داخلية بالمحطة لخدمة حركة تداول وتخزين البضائع بالمحطة المتعددة الأغراض بمساحة 430 ألف متر مسطح، وكذلك إنشاء منطقتين لوجستيتين صناعية خارجية عامة بغرض تخصيصها لصناعات القيمة المضافة بمساحة 420 ألف متر مسطح ومساحة 460 ألف متر مسطح.