فوكسكون الموردة لـ آبل تستهدف مضاعفة قوتها العاملة واستثماراتها في الهند

فوكسكون الموردة لـ آبل تستهدف مضاعفة قوتها العاملة واستثماراتها في الهند
التاريخ
9/18/2023 4:37:22 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
تستهدف“فوكسكون” الموردة لـ“آبل” مضاعفة قوتها العاملة واستثماراتها في الهند بحلول العام المقبل، مع سعي الشركة التايوانية للتوسع في الهند من أجل الابتعاد عن الصين.
وفي منشور على“لينكد إن” بمناسبة عيد ميلاد رئيس الوزراء الهندي“ناريندرا مودي”، كتب“في لي” ممثل“فوكسكون” في الهند أن الشركة تهدف إلى مضاعفة التوظيف والاستثمار الأجنبي المباشر وحجم الأعمال في الهند بحلول هذا الوقت من العام المقبل.
وتمتلك“فوكسكون” – التي تعد أكبر مقاول لتصنيع الإلكترونيات في العالم – بالفعل مصنعًا لجوالات آيفون في ولاية تاميل نادو ويعمل به 40 ألف شخص.
وفي أغسطس، ذكر رئيس رئيس الشركة“ليو يونج واي” في مؤتمر صحفي يتعلق بنتائج الأعمال أنه يرى الكثير من الإمكانات في الهند، قائلاً: استثمار عدة مليارات من الدولارات ليس سوى البداية.
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