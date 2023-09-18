فوكسكون الموردة لـ آبل تستهدف مضاعفة قوتها العاملة واستثماراتها في الهند

وفي منشور على“لينكد إن” بمناسبة عيد ميلاد رئيس الوزراء الهندي“ناريندرا مودي”، كتب“في لي” ممثل“فوكسكون” في الهند أن الشركة تهدف إلى مضاعفة التوظيف والاستثمار الأجنبي المباشر وحجم الأعمال في الهند بحلول هذا الوقت من العام المقبل.

وتمتلك“فوكسكون” – التي تعد أكبر مقاول لتصنيع الإلكترونيات في العالم – بالفعل مصنعًا لجوالات آيفون في ولاية تاميل نادو ويعمل به 40 ألف شخص.

وفي أغسطس، ذكر رئيس رئيس الشركة“ليو يونج واي” في مؤتمر صحفي يتعلق بنتائج الأعمال أنه يرى الكثير من الإمكانات في الهند، قائلاً: استثمار عدة مليارات من الدولارات ليس سوى البداية.

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