سفير الصين: منطقة“تيدا” جذبت 137 شركة ووفرت 50 ألف فرصة عمل

سفير الصين: منطقة“تيدا” جذبت 137 شركة ووفرت 50 ألف فرصة عمل
التاريخ
9/18/2023 4:37:22 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
قال لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة، إن منطقة التعاون الصناعي والتجاري بالسويس“تيدا” جذبت 137 شركة صينية وأجنبية ووفرت أكثر من 50 ألف فرصة عمل.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها مساء الأحد، في الذكرى الـ 74 للعيد القومي لجمهورية الصين الشعبية، بحضور عدد من الوزراء.
وأشار إلى توقيع الجانبين المصري والصيني على مذكرة تفاهم لتصدير المانجو للصين؛ مما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
وأضاف أن مصر والصين عملتا خلال العشر سنوات الماضية على تعزيز مواءمة بين مبادرة“الحزام والطريق” و”رؤية مصر 2030′′، والتي حققت نتائج مثمرة، مشيرا إلى أن الصين أكبر شريك تجاري لمصر خلال هذه الفترة، كما نفذت الشركات الصينية بناء أطول برج في إفريقيا وأول قطار خفيف في إفريقيا وساهمت في امتلاك مصر أكبر قاعدة من الألياف الزجاجية وأكبر مخزن لتخزين اللقاحات في إفريقيا وأسرع شبكة“إنترنت” في إفريقيا.
وأوضح أنه تم إدراج مصر في الدفعة الأولى في المقاصد السياحية للسائحين الصينيين، لافتا إلى أنه يتم حاليا تسيير 18 رحلة جوية مباشرة بين مصر والصين أسبوعيا.
وتابع أن بكين سوف تستضيف قريبا الدورة الثالثة لمنتدى“الحزام والطريق” التي تشكل فرصة للعمل مع دول العالم بما في ذلك مصر في رسم آفاق رحبة للتعاون بروح الفريق لضخ حيوية جديدة لإنعاش الاقتصاد العالمي.
وذكر السفير الصيني بالقاهرة أن أهم الإنجازات التي حققتها الصين منذ بداية العام الجاري، تدشين أول رحلة جوية لطائرة كبيرة تجارية محلية الصنع وتعويم أول سفينة سياحية، وكذلك تركيب“توربينات رياح بحرية بقدرة 16 ميجاوات التي تعتبر الأولى من نوعها في العالم.
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