سفير الصين: منطقة“تيدا” جذبت 137 شركة ووفرت 50 ألف فرصة عمل

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها مساء الأحد، في الذكرى الـ 74 للعيد القومي لجمهورية الصين الشعبية، بحضور عدد من الوزراء.

وأشار إلى توقيع الجانبين المصري والصيني على مذكرة تفاهم لتصدير المانجو للصين؛ مما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وأضاف أن مصر والصين عملتا خلال العشر سنوات الماضية على تعزيز مواءمة بين مبادرة“الحزام والطريق” و”رؤية مصر 2030′′، والتي حققت نتائج مثمرة، مشيرا إلى أن الصين أكبر شريك تجاري لمصر خلال هذه الفترة، كما نفذت الشركات الصينية بناء أطول برج في إفريقيا وأول قطار خفيف في إفريقيا وساهمت في امتلاك مصر أكبر قاعدة من الألياف الزجاجية وأكبر مخزن لتخزين اللقاحات في إفريقيا وأسرع شبكة“إنترنت” في إفريقيا.

وأوضح أنه تم إدراج مصر في الدفعة الأولى في المقاصد السياحية للسائحين الصينيين، لافتا إلى أنه يتم حاليا تسيير 18 رحلة جوية مباشرة بين مصر والصين أسبوعيا.

وتابع أن بكين سوف تستضيف قريبا الدورة الثالثة لمنتدى“الحزام والطريق” التي تشكل فرصة للعمل مع دول العالم بما في ذلك مصر في رسم آفاق رحبة للتعاون بروح الفريق لضخ حيوية جديدة لإنعاش الاقتصاد العالمي.

وذكر السفير الصيني بالقاهرة أن أهم الإنجازات التي حققتها الصين منذ بداية العام الجاري، تدشين أول رحلة جوية لطائرة كبيرة تجارية محلية الصنع وتعويم أول سفينة سياحية، وكذلك تركيب“توربينات رياح بحرية بقدرة 16 ميجاوات التي تعتبر الأولى من نوعها في العالم.