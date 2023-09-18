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“المركزي الصيني” يضخ 184 مليار يوان سيولة عبر عمليات إعادة شراء عكسية - جريدة البورصة

9/18/2023 4:37:22 AM
(MENAFN- Al-BoNews) > أجرى البنك المركزي الصيني، اليوم الإثنين، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 184 مليار يوان (نحو 25.65 مليار دولار)، وبسعر فائدة 1.8%.

وأجرى البنك عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 14 يوما بقيمة 60 مليار يوان وبسعر فائدة 1.95%، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي.

وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

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