“المركزي الصيني” يضخ 184 مليار يوان سيولة عبر عمليات إعادة شراء عكسية - جريدة البورصة

“المركزي الصيني” يضخ 184 مليار يوان سيولة عبر عمليات إعادة شراء عكسية - جريدة البورصة
التاريخ
9/18/2023 4:37:22 AM
(MENAFN- Al-BoNews) >
أجرى البنك المركزي الصيني، اليوم الإثنين، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 184 مليار يوان (نحو 25.65 مليار دولار)، وبسعر فائدة 1.8%.
وأجرى البنك عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 14 يوما بقيمة 60 مليار يوان وبسعر فائدة 1.95%، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي.
وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
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