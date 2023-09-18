توقعات بتثبيت أسعار الفائدة فى اجتماع“المركزى المصرى” نهاية الأسبوع - جريدة البورصة

تجتمع لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى المصرى نهاية الأسبوع الحالى لتحديد أسعار الفائدة للأسابيع الستة التالية. وتشير التوقعات إلى احتمالية تثبيت أسعار الفائدة فى الاجتماع بعد رفعها 1% فى الاجتماع الماضى.

وارتفع التضخم العام لإجمالى الجمهورية على أساس سنوى خلال أغسطس الماضى لمستوى قياسى جديد عند 39.7%، مقابل 38.2% فى يوليو، فى الوقت نفسه، تباطأ التضخم الأساسى المُعد من قبل البنك المركزى بشكل هامشى إلى 40.4% مقابل 40.7%.

وتوقعت شركة فيتش سوليوشنز البحثية، إحدى شركات مجموعة فيتش للتصنيف الائتمانى، أن يرفع البنك المركزى الفائدة 1% قبل نهاية العام، وأن يعكس ذلك التشديد النقدى اتجاه الحكومة لخفض الجنيه بما يزيد الضغوط التضخمية لتصل ذروتها إلى 41% فى أكتوبر.

وقالت إنه حال كان انخفاض الجنيه أكبر من المتوقع يؤدى ذلك لتسارع الضغوط التضخمية، وتشديد السياسة النقدية 3%، أما حال حافظت الحكومة على سعر الصرف سيؤدى ذلك لخفض الضغوط التضخمية بما يدفع البنك المركزى لتأجيل رفع الفائدة.

أضافت أن الأوضاع فى سوق العملة ستبدأ فى الاستقرار خلال النصف الأول من العام المقبل، وأن ذلك بجانب أثر سنة الأساس المواتى، سيضع التضخم على مسار نزولى ويتيح له البدء فى دورة تخفيف نقدى خلال النصف الثانى من العام، بنحو 6%.

لكن تراجع التضخم جاء أقل حدة مما كانت تتوقعه“فيتش سوليوشنز” سابقًا عند 19.1% فى المتوسط خلال 2024 مقابل 18.6% التوقعات السابقة لينهى العام عند 10.6%.

وتوقعت أن ينخفض الجنيه إلى 38 جنيها للدولار بنهاية العام، وأن يستفيد البنك المركزى من القبول الشعبى لخطوة الخفض فى ظل أن الدولار يتراوح بالفعل بين 38 و40 جنيها فى السوق الموازي.

ورفعت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى فى اجتماعها فى أغسطس الماضى سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.

ورجح بنك الاستثمار إتش سى تثبيت البنك المركزى أسعار الفائدة فى اجتماعه المقبل، رغم رؤيته أن التضخم قد يواصل الارتفاع خلال سبتمبر ليسجل 1.8% على أساس شهرى، و37.8% على أساس سنوى فى المدن المصرية.

لكنه أرجع زيادة التضخم إلى نقص المعروض من السلع فى ظل صعوبة الاستيراد ونقص العملة الأجنبية والعوامل الموسمية بسبب بدء الموسم الدراسى.

ونوه إلى أن تكلفة التأمين على الديون السيادية أجل عام ارتفعت 60% منذ بداية العام و31% على أساس شهرى لتصل إلى 12.17% فى سبتمبر 2023، بعدما كانت تراجعت فى أغسطس، لكن فائدة أذون الخزانة أجل عام ارتفعت فى المتوسط إلى 25.5% بزيادة 0.83% عن أغسطس بما يعكس جزئيًا زيادة أسعار الفائدة وتكلفة التأمين على الديون السيادية.

وذكر أن ذلك يعزز جاذبية أذون الخزانة لمستثمرى تجارة الفائدة، ويرجح أن“المركزى” قد يبقى على الأسعار كما هى.

وتوقع بنك الاستثمار سى آى كابيتال أن يرفع البنك المركزى أسعار الفائدة 2% خلال المتبقى من العام الحالى وأن يدعم ذلك نمو ربحية البنوك وصافى دخلها من الفوائد.

فيما أشار بنك الاستثمار بلتون فى مذكرة بحثية اطلعت عليها“البورصة” إلى أن البنك المركزى أقرب لتثبيت الفائدة رغم استمرار ارتفاع التضخم.

ويتفق هانى جنينة، المحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة مع توقعات تثبيت الفائدة، لكنه ذكر أن“المركزى” قد يضطر لرفع الفائدة من 2% إلى 3% قبل نهاية العام للسيطرة على التضخم.

وقال محمد أبو باشا، كبير المحللين الاقتصاديين ونائب رئيس قطاع البحوث فى المجموعة المالية هيرميس، إن أزمة التوريدات الخاصة بمستلزمات إنتاج السجائر والدخان كان لها أثر مباشر على مؤشر التضخم، ولن يكون البنك المركزى مُضطرًا لرفع جديد فى أسعار الفائدة.

وتوقع أبو باشا، تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل، خاصة أن المجموعة مختلفة شهدت تباطؤًا فى النمو على المستوى الشهرى.

قال يوسف البنا، المحلل بقسم البحوث بشركة نعيم للوساطة فى الأوراق المالية، إن ارتفاع المؤشر القياسى لأسعار المستهلكين لأعلى مستوياته على الإطلاق، يرجع لأزمة توريد الخامات بالمصانع، خاصة خامات السجائر والسكر.

وأضاف البنا، أن البنك المركزى على الأرجح سيميل لتثبيت الفائدة، انتظارًا لظهور أثر الزيادة الأخيرة لأسعار الفائدة فى اجتماع أغسطس الماضى، مشيرًا إلى أن الطلب ليس هو الدافع الرئيسى لزيادة التضخم، بل الأزمات التى تواجه بعض المصانع بشأن انتظام إنتاجيتها.

وتوقع بنك الكويت الوطنى أن تكون حظوظ رفع الفائدة 1% خلال اجتماع البنك المركزى المقبل فى ظل معدلات التضخم المرتفعة.

أضاف أن تعقيد المشهد الاقتصادى فى مصر من تخفيض للجنيه ونقص فى السلع الرئيسية وزيادة أسعار الفائدة واستمرار انخفاض الجنيه فى السوق الموازى خلق أطول فترة انتقال لأثر التضخم إذ بلغت 8 أشهر مقارنة بنحو 5 أشهر فى الصدمات الماضية.

وتوقع أن يبدأ التضخم فى الانخفاض ليسجل 31% فى نهاية العام وأن يسجل 33% فى المتوسط خلال العام الحالى.

وأيدت“كابيتال إيكونوميكس” توقعات رفع الفائدة، مرجحة زيادة 2% فى ظل أن التضخم أعلى بكثير من مستهدفات البنك المركزى عند ما بين 5% و9%.

أضافت أن ما دفع البنك المركزى لزيادة الفائدة 1% فى الاجتماع الماضى كان التضخم، والوضع مازال كما هو عليه.