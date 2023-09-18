إنقاذ طفلتين بعد قضائهما أسبوعا تحت الركام فى درنة الليبية

وأعلن فريق الهلال الأحمر الليبي، في بيان صحفي له، العثور على طفلتين على قيد الحياة، جرى إنقاذهما بأعجوبة بعدما قضتا أيامًا تحت الأنقاض، في وقت تتواصل فيه جهود الإغاثة ومحاولات البحث عن المفقودين بدعم دولي.

ونشر الهلال الأحمر الليبى مقطعًا مصورًا لإخراج الفتاتين اللتين كانتا عالقتين تحت ركام بناية دمرتها السيول في مدينة درنة، حيث جرى لفهما في بطانيات في انتظار تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما.

وعلى الرغم من صعوبة المهمة، لا يزال الأمل بالعثور على مزيد من الأشخاص أحياء من تحت المنازل والبنايات منهارة موجودًا على الرغم من مرور أسبوع على اختفائهم، وسط مطالبات باستمرار عمليات الإنقاذ وعدم فقدان الأمل.

في الأثناء، انتشلت فرق الإنقاذ وخدمات الإسعاف عددًا جديدًا من الجثث من البحر أو من تحت أنقاض البنايات وحتى من الأودية، في ظل تحذيرات من تداعيات صحية وانتشار أمراض محتملة، جراء تحلل وتعفن الجثث وتلوث المياه في درنة والمناطق المجاورة لها.

وأمس الأول السبت، أعلن وزير الصحة في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان عثمان عبد الجليل، سقوط 3252 قتيلًا في حصيلة أوليّة، في حين يتوقع أن تكون الأرقام النهائية أعلى بكثير بسبب أعداد المفقودين التي تقدرّ بالآلاف.