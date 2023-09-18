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الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قريتي رمانة وزبوبا غرب جنين

9/18/2023 4:25:53 AM
(MENAFN- Youm7) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، قريتي رمانة وزبوبا، غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت القريتين، وانتشرت في الأزقة والشوارع، وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة، وداهمت محلات تجارية بحثا عن كميرات تسجيل مراقبة، ونشرت فرقة مشاة على مفترق القريتين
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