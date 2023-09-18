الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قريتي رمانة وزبوبا غرب جنين

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قريتي رمانة وزبوبا غرب جنين
التاريخ
9/18/2023 4:25:53 AM
(MENAFN- Youm7) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، قريتي رمانة وزبوبا، غرب جنين.
وأفادت مصادر محلية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت القريتين، وانتشرت في الأزقة والشوارع، وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة، وداهمت محلات تجارية بحثا عن كميرات تسجيل مراقبة، ونشرت فرقة مشاة على مفترق القريتين
.
MENAFN18092023000132011024ID1107087474
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.