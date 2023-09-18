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طقس الخليج.. ممطر بالسعودية غائم بالإمارات جيد بالبحرين وحار فى الكويت

9/18/2023 4:25:53 AM
(MENAFN- Youm7) حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحوال الطقس في دول الخليج ، من خلال النشرات الجوية لكل دولة فى السطور التالية.

طقس السعودية

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية، إنه " بمشيئة الله تعالى يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للاتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد الى مكة المكرمة.

الرياح السطحية: من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً الى شمالية بسرعة 15-38 كم/ساعة وتصل الى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف الى متوسط الموج و يصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد الإماراتي، أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئي أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر يصاحبها سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

حركة الرياح جنوبية شرقية – شمالية غربية / 10 – 25 تصل إلى 40 كم/س.. الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط أحياناً .. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:00 والمد الثاني عند الساعة 03:06 والجزر الأول عند الساعة 08:33 والجزر الثاني عند الساعة 21:04.

وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:08 والجزر الأول عند 17:35 والجزر الثاني عند الساعة 05:39.

طقس الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة .

ويكون خلال الليل حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة .

طقس البحرين

أشارت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من وزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، إلى أن طقس اليوم الإثنين، حسن بوجه عام ولكنه حار خلال النهار .

الرياح شمالية غربية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 13 إلى 18 عقدة أحياناً خلال النهار .

ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر .


درجة الحرارة العظمى 41 م درجة الحرارة الصغرى 29 م

الرطوبة النسبية العظمى 75 % الرطوبة النسبية الصغرى 15 %


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