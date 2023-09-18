الرئيس الفلسطينى يجتمع مع نظيره الجزائرى فى نيويورك

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أطلع الرئيس الفلسطينى نظيره الجزائرى على آخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وعلى ممارسات الاحتلال وعدوانه بحق الشعب الفلسطينى، والتى تقوض فرص السلام وحل الدولتين.

وبحث الرئيس مع نظيره الجزائري سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والشعبين الشقيقين، إضافة للعديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مثمنا مواقف الجزائر الداعمة للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية كافة.

وفي ختام الاجتماع، تقدم الرئيس الفلسطينى بالشكر للجزائر على مواقفها الثابتة والداعمة لدولة فلسطين وشعبها.

من جانبه، أكد الرئيس الجزائري موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه المشروعة بالحرية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.



