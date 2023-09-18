الرئيس الفلسطينى يجتمع مع نظيره الجزائرى فى نيويورك

الرئيس الفلسطينى يجتمع مع نظيره الجزائرى فى نيويورك
التاريخ
9/18/2023 4:25:53 AM
(MENAFN- Youm7) اجتمع الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم الاثنين، مع الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، فى نيويورك.
وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أطلع الرئيس الفلسطينى نظيره الجزائرى على آخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وعلى ممارسات الاحتلال وعدوانه بحق الشعب الفلسطينى، والتى تقوض فرص السلام وحل الدولتين.
وبحث الرئيس مع نظيره الجزائري سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والشعبين الشقيقين، إضافة للعديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مثمنا مواقف الجزائر الداعمة للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية كافة.
وفي ختام الاجتماع، تقدم الرئيس الفلسطينى بالشكر للجزائر على مواقفها الثابتة والداعمة لدولة فلسطين وشعبها.
من جانبه، أكد الرئيس الجزائري موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه المشروعة بالحرية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
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