عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال الإسرائيلى

وأفادت مصادر فلسطينية في المدينة المحتلة بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية فيه، قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة.

وشددت شرطة الاحتلال إجراءاتها في محيط "الأقصى"، وأعاقت وصول المصلين والمواطنين وطلبة المدارس إليه.

تأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع بدء الأعياد اليهودية، إذ تتعمد سلطات الاحتلال تسهيل وصول المستوطنين إلى باحات المسجد، وتعرقل وتمنع دخول المصلين.



كما أصيب شاب فلسطيني، اليوم الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب حاجز مزمورية العسكري جنوب القدس المحتلة.

وأظهرت مقاطع فيديو، شابا ملقى على الأرض بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليه، قرب أحد مداخل الحاجز؛ بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن.



