عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال الإسرائيلى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال الإسرائيلى
التاريخ
9/18/2023 4:25:53 AM
(MENAFN- Youm7) اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى.
وأفادت مصادر فلسطينية في المدينة المحتلة بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية فيه، قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة.
وشددت شرطة الاحتلال إجراءاتها في محيط "الأقصى"، وأعاقت وصول المصلين والمواطنين وطلبة المدارس إليه.
تأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع بدء الأعياد اليهودية، إذ تتعمد سلطات الاحتلال تسهيل وصول المستوطنين إلى باحات المسجد، وتعرقل وتمنع دخول المصلين.
كما أصيب شاب فلسطيني، اليوم الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب حاجز مزمورية العسكري جنوب القدس المحتلة.
وأظهرت مقاطع فيديو، شابا ملقى على الأرض بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليه، قرب أحد مداخل الحاجز؛ بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن.
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