الحماية المدنية الجزائرية: انتشال 92 ضحية منذ بدء عمليات البحث بدرنة الليبية

وأوضحت، في بيان، أنه تم انتشال، 54 ضحية أمس، فيما لا تزال عمليات البحث والتنقيب مستمرة بالاستعانة بفرقة البحث والإنقاذ والفرقة الطبية والكلاب المدربة.





كانت الجزائر قد أعلنت الثلاثاء الماضي إرسال مساعدات إنسانية هامة وعاجلة إلى ليبيا، وذلك إثر الإعصار الذي ضرب عددا من مدنها.

وشملت هذه المساعدات مواد غذائية وطبية وألبسة بالإضافة إلى خيم عن طريق جسر جوي مكون من 8 طائرات.









