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البيئة: 60 منشأة صناعية بالعاشر من رمضان تستعد لمواجهة تغير المناخ

9/18/2023 4:25:50 AM
(MENAFN- Youm7) أكد الدكتور مجدي الحصرى، مدير الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، أنه تم عقد اجتماع حول التغيرات المناخية وأهمية ربط مداخن المصانع بالشبكة القومية لرصد الملوثات الصناعية لحوالي 60 منشآة صناعية بمدينة العاشر من رمضان بالتعاون والتنسيق مع مستثمرين
العاشر من رمضان، وجهاز تنمية المدينة.



وأوضح الحصرى في تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه في إطار توجيهات وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد ومحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، وبحضور عدد من مسئولى البيئة والسلامة والصحة المهنية بمصانع العاشر من رمضان، تم التعريف بالشبكة القوميه للرصد البيئى التابعه لوزارة البيئة، واهميتها في رصد ملوثات الهواء وقياس حجم الانبعاثات الكربونية للمنشآت، كما تم حث العديد من مصانع السيراميك للربط علي الشبكه القومية للرصد لتحسين جودة البيئه لمدينه العاشر من رمضان.



وأشار الحصرى انه تضمن الاجتماع أيضا مناقشة كيفية المشاركة في مواجهة التغيرات المناخية، وماهية البصمة الكربونية وكيفية تداولها والسندات الخضراء، وأهمية تطبيقها في مصانع العاشر للاستفاده منها اقتصاديا مع مراعاة البعد البيئى تحقيقا لمبدء التنمية المستدامة.



جدير بالذكرأن وزارة البيئة تعمل على كيفية تفعيل إشراك القطاع الخاص، من خلال وحدة الاستثمار البيئى بالوزارة والمساعدة على تنفيذ المشروعات الجاذبة للاستثمار مثل الطاقة المتجددة، وأيضا
السعى لتشجيعه على الدخول في المشروعات التي تطرق مجالات واعدة للمستقبل ، مثل الاقتصاديات القائمة على الموارد الحيوية كالاستفادة من المخلفات الزراعية، والتى تعد
مساهمة فى
بناء صناعة واعدة لانتاج مواد خام، إلى جانب تعزيز دور القطاع البنكي،
فهناك تعاون بين وزارة البيئة و البنك المركزي من أجل بناء قدرات القطاع البنكي في مجال تمويل المناخ والتعريف بالفرق بين مشروعات التخفيف والتكيف.







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