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الزراعة تنظم دورة حول مكافحة أمراض المحاصيل السكرية والزيتية والذرة

9/18/2023 4:25:49 AM
(MENAFN- Youm7) افتتحت فعاليات الدورة التدريبية القطرية في مجال "أهم الأمراض التى تصيب محصول الذرة والمحاصيل السكرية والزيتية تحت الظروف المناخية المصرية وطرق المقاومة، التي تنفذها المنظمة العربية للتنمية الزراعية.



يأتي هذا في إطار برنامج المنظمة العربية للتنمية الزراعية السنوي للتدريب من خلال المكتب الإقليمي الأوسط العربي
بالتعاون مع معهد بحوث أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية، لحوالي 40 مشاركاً من كوادر الباحثين القطري بالدول العربية.



وقال الدكتور محمود قمحاوى، مدير معهد أمراض النباتات إن الدورة تهدف إلى تعريف المشاركين بأهم الأمراض التي تصيب محصول الذرة والتي تقلل من كمية الأنتاج والجودة والتركيز على أهم الطرق لمكافحة هذه الأمراض بطرق آمنة وكفاءة عالية والاتجهات الحديثة لمقاومة أمراض الذرة الشامية والاستراتيجيات العامة لمكافحتها، وكذلك تناولت الدورة اهم أمراض محصول بنجر السكر في مصر والطرق المثلي للمكافحة وفي جانب آخر تناولت الدورة محصول
الذرة الرفيعة وأهم الأمراض التي تصيبها والمكافحه المتكاملة لها وكذلك تم القاء الضوء على أهم أمراض محصول عباد الشمس في مصر وطرق مكافحتها وكذلك.



تناولت الدورة محصول إنتاج الزيت الهام وهو محصول السمسم وتناولت أهم أمراض السمسم وطرق المكافحة المتكاملة وكذلك اهتمت الدورة بموضوع هام علي الساحة العالمية الان وهو تاثير التغيرات المناخية على أمراض النبات وخاصة محصول الذرة والمحاصيل السكرية والزيتية.



تناولت الدورة أهم أمراض قصب السكر وطرق المكافحة المتكاملة وأهم أمراض الفول السودانى وطرق المكافحة المتكاملة.







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