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التعليم العالى تنشر قرار إنشاء المعهد التكنولوجي للعلوم المالية والإدارية بسوهاج

9/18/2023 4:25:49 AM
(MENAFN- Youm7) نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير التعليم العال والبحث العلمي قرار وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور بإنشاء المعهد التكنولوجي العالى للعلوم المالية والإدارية بسوهاج بأخميم، ويتكون المعهد من التخصصات المحاسبة والتمويل الدولى والأسواق والمنشآت المالية fml، ونظم معلومات الأعمال Bis.



وأوضح القرار الوزارى أنه يقبل بالمعهد المؤهلات، بالنسبة للمرحلة الأولى يتم قبول الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بشعبتيها وما يقره المجلس الأعلى للجامعات من شهادات وبالنسبة للمرحلة الثانية يقبل المعهد الحاصلين على دبلوم المعهد كما يقبل الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية التجارية بشرط الحصول على تقدير عام جيد على الأقل وتكون مدة الدراسة سنتان دراسيتان للمرحلة الثانية يمنح من يجتازها درجة البكالوريوس فى مجال التخصص، كما يمنح الدراسين بالمرحلة الأولى درجة الدبلوم فوق المتوسط فى مجال التخصص.



وأكد القرار الوزارى أنه يعتمد المؤهل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويتم قبول الطلاب بالمعهد عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد ويلتزم المعهد بتطبيق الخطط والمناهج الدراسية التى تعتمد بالموافقة عليها من لجنة قطاع المعاهد التجارية.









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