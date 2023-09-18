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الإسكان تنظم جولة موسعة لوفد من كينيا بمدن العاصمة الإدارية الجديدة

9/18/2023 4:25:49 AM
(MENAFN- Youm7) - الجولة شملت وحدات موظفي الدولة بمدينة بدر..ومشروع المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بحدائق العاصمة.. ومنطقة الأعمال المركزية والحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة
نظمت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولة موسعة لوفد من دولة كينيا، استمرت أكثر من 8 ساعات، إلى مدن العاصمة الإدارية الجديدة، وحدائق العاصمة، وبدر، وذلك في إطار زيارة رسمية للوفد الكيني إلى مصر، بهدف التعرف على التجربة العمرانية المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحث أوجه التعاون بين مصر وشقيقتها كينيا.
وبدأت جولة الوفد الكيني، بزيارة مقر جهاز تنمية مدينة بدر، حيث كان في استقبالهم المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، وتم استعراض تاريخ نشأة المدينة وحجم المشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها بالمدينة، والاستثمارات التي تم ضخها حتى الآن، كما تم عرض فيلم تسجيلي شمل عدداً من المشروعات بالمدينة ومنها وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، ومشروعي الإسكان المتوسط سكن مصر ودار مصر، ووحدات موظفي الدولة المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة.
وعقب ذلك اصطحب المهندس عمار مندور، الوفد الكيني في جولة تفقدية بوحدات المرحلة الأولى من سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تم الانتهاء من تنفيذها،
وتضم ٣٧٦ عمارة بها 9024
وحدة سكنية بمساحات تتراوح من (103م2 : 126م2 ) للوحدة، بجانب الخدمات التي تشمل ٣ مدارس وحضانتين ومخبزين و2 مركز طبي و٤ أسواق تجارية وملاعب ودور عبادة لخدمة المستفيدين بالوحدات من موظفي الدولة.
وخلال الزيارة تفقد أعضاء الوفد الكيني نماذج من الوحدات التي تم تأثيثها كنموذج بالمرحلة الأولى من سكن موظفي الدولة المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، ثم انتقلوا إلى موقع عمارات المرحلة الثانية من وحدات موظفي الدولة المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة والتي تضم حوالي 4704 وحدات سكنية بمساحات تتراوح من (103م2 : 126م2)، والتي أوشكت على الانتهاء، وتجولوا بنماذج لوحدات سكنية تم الانتهاء من تشطيبها.
ثم استكمل أعضاء الوفد الكيني الجولة التفقدية بمدينة حدائق العاصمة، حيث كان في استقبالهم المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة ومسئولو جهاز المدينة، وتفقدوا خلال جولتهم نماذج من وحدات المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين – محور محدودي الدخل " حيث تضم مدينة حدائق العاصمة عشرات الآلاف من الوحدات السكنية التي تم ويجري تنفيذها لمحدودي الدخل ضمن المبادرة، واطلعوا على نموذج وحدة سكنية تم تأثيثها كنموذج بمساحة 90م2 وأخرى لم يتم تأثيثها، كما اطلعوا على أعمال تنسيق الموقع والمشروعات الخدمية بمواقع العمارات، بجانب تفقد نماذج من وحدات العمارة الخضراء صديقة البيئة التي يتم تنفيذها ضمن مشروع المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين.
وانتقل الوفد الكيني إلى مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، حيث كان في استقبالهم المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ومسئولو الجهاز، واستهلوا الزيارة بتفقد منطقة الأعمال المركزية CBD
والتي تضم نحو 20 برجاً باستخدامات وارتفاعات متنوعة، وصعدوا إلى الطابق الـ74 بالبرج الأيقوني وهو أعلي برج بإفريقيا لمشاهدة معالم المدينة، حيث تم تقديم شرح وتوضيح كامل لمعالم المدينة من قبل المهندس شريف الشربيني، من منصة المشاهدة بالبرج الأيقوني، حيث تتم مشاهدة جميع مواقع العاصمة من خلالها.
كما تفقد الوفد الكيني جانبا من
مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة "كابيتال بارك " والتي تعد أكبر حديقة مركزية فى الشرق الأوسط، وثانى أكبر حديقة على مستوى العالم، ويبلغ طولها أكثر من 10 كم، وتوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع، وتحتوى على مساحات خضراء، وبحيرات، وملاعب، وممرات للدراجات، ومجمعات مطاعم، ومناطق ترفيهية، ومساحة مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية مستقبلية، ويضم المشروع المكونات التالية (بحيرة القراءة والعلوم - حديقة تعليمية للأطفال - الساحة الاحتفالية - بحيرة الفنون - الحديقة التراثية - النادي الريفي - النادي الرياضي - الساحة المركزية - مجمع المطاعم - السينما المفتوحة - الحديقة التفاعلية - حديقة الأعمال الفنية - بحيرة القوارب - واحة الرفاهية - حديقة ذات طابع إسلامي).
وفي ختام الجولة أثنى أعضاء الوفد الكيني، على حسن التعاون من مسئولي وزارة الإسكان، وكذا حسن الاستقبال والزيارة الناجحة، مؤكدين على أن يتم العمل على زيادة أطر التعاون بين مصر وشقيقتها كينيا.
تجدر الإشارة إلى أن الوفد الكيني قد ضم كلًا من سعيد عثمان، السكرتير الدائم لوزارة الإسكان والتنمية العمرانية الكينية، وفلورنس نويل، رئيس الجمعية المعمارية بدولة كينيا، وجوزفين موريتو، مديرة الخدمات القانونية في وكالة تنمية أعمال المياه في تانا، وستيفن أوبيرو، اتحاد أصحاب العمل في كينيا، و فيكتور ماجاني، اتحاد المستهلكين في كينيا،
و شاريتي كاجيري، نائب رئيس مستشاري الدولة، ومسئولين آخرين.



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