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وزير النقل يتفقد مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا

9/18/2023 4:25:48 AM
(MENAFN- Youm7) واصل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل جولاته التفقدية لمتابعة المشروعات التي تنفذها الوزارة فى مختلف قطاعات النقل، حيث قام الوزير يرافقه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر بمتابعة أعمال إنشاء المحطة متعددة الاغراض بميناء سفاجا البحري والتي بلغت نسبة تنفيذها 77% ويقوم بتفيذها تحالف شركات وطنية مصرية وأجنبية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس بتعظيم التعاون مع شركات القطاع الخاص المحلي والدولي في مشروعات وزارة النقل.
وتفقد الوزير أعمال انشاء ارصفة المحطة التي يبلغ أطوالها 1100 م طولي، وأعمال تكريك الممر الملاحي التي يتم تنفيذها للوصول بالغاطس إلى 17م، بما يسمح باستقبال سفن الحاويات العملاقة، وحيث تتمتع المحطة بوجود ظهير خلفي بمساحة اجمالية تصل إلى 810 آلاف متر مربع، يسمح لتداول البضائع العامة والحاويات والتمدد المستقبلى وإقامة مناطق صناعية ولوجستية لخدمة الميناء.

ووجه الوزير بتنفيذ كل الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية والالتزام بالجدول الزمني المحدد خاصة مع أهمية المشروع الذي يعتبر أحد أهم المشروعات القومية نظرًا لموقعه الإستراتيجي على البحر الأحمر على مساحة 81 هكتار وحيث من المخطط ان تستوعب المحطة من نصف مليون حاوية سنويًا إلى 3 ملايين حاوية، بالإضافة الى استقبال بضائع عامة تقدر بحوالي 7 ملايين طن، كما تسهم المحطة في تداول الحاويات وجميع انواع البضائع العامة والصب الجاف والسائل، وحيث تعتبر المحطة بمثابة البوابة الرئيسية لتنمية اقليم الصعيد وستساهم في خدمة كافة الأنشطة التعدينية الخاصة بالمثلث الذهبي و خدمة أعمال التصديروالاستيراد و المساهمة في الاستفادة من مشروعات التنمية بإقليم شمال ووسط جنوب الصعيد وربطه بالميناء وجذب الاستثمارات في مجالات الصناعة والخدمات اللوجيستية والتخزينية وصناعات التركيب والتجميع وتحويل الحاويات والبضائع من جنوب الوادى الى ميناء سفاجا وكذلك المساهمة في تعظيم نقل البضائع باستخدام السكك الحديدية حيث سيرتبط ميناء سفاجا بالخط الثالث للقطار الكهربائي السريع وبما يساهم في تخفيف الضغط على الطرق خاصة في محافظات الصعيد في قنا في اسيوط – اسوان – الاقصر بالاضافة الى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب كما ستساهم في زيادة الدخل القومي .
وفي لقائه مع العاملين بالمشروع وجه الوزير الشكر للشركات الوطنية المصرية المتخصصة المنفذه للمشروع ولكافة الشركات العاملة في المشروعات القومية مشيرا الى أن المشروعات الجاري تنفيذها مثل مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا ضمن خطة تنفيذ مشروع ميناء سفاجا الكبير بالإضافة إلى مشروع الخط الثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع(قنا /الغردقة /سفاجا ) ستحدث نقلة نوعية هائلة في محافظة البحر الأحمر وستساهم في خدمة حركة السياحية ونقل الركاب والبضائع لافتا الى ان ميناء سفاجا سيصبح ميناء عالمي كما وجه الشكر لكل العاملين بهيئات وشركات وزارة النقل لما يبذلونه من جهد كبير في تنفيذ المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها والتي تجسد النقلة النوعية الهائلة التي يشهدها قطاع النقل في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

جدير بالذكر، انه تم قد تم توقيع التوقيع بالأحرف الأولى على العقد النهائي لإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية للمحطة بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وتحالف مجموعة موانئ أبو ظبى التابعة لشركة أبوظبي القابضة وحيث يمثل هذا العقد بداية لتفعيل خطة التعاون الكبير، بين وزارة النقل المصرية ومجموعة موانىء أبوظبي، لإقامة عدد المشروعات الخاصة بقطاع الخدمات اللوجستية بمصر
هذا وسيتم إنشاء منطقة لوجستية داخلية بالمحطة لخدمة حركة تداول وتخزين البضائع بالمحطة المتعددة الاغراض بمساحة 430 الف متر مسطح وكذلك انشاء عدد 2 منطقة لوجستية صناعية خارجية عامة بغرض تخصيصها لصناعات القيمة المضافة بمساحة 420 الف متر مسطح و مساحة 460 الف متر مسطح

مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا


مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا


مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا

مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا

وزير النقل يتفقد مشروع المحطة متعددة الأغراض


وزير النقل يتفقد مشروع المحطة متعددة الأغراض



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