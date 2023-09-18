حاكم كاليفورنيا سيوقع أول قانون فى أمريكا يطالب الشركات بكشف انبعاثاتها الكربونية





ويطالب القانون الجديد نحو 5 آلاف شركة بالإبلاغ عن قدر التلوث بالغازات الدفيئة الذى ينبعث بشكل مباشر من عملياتهم، وأيضا قدر الانبعاثات غير المباشرة مثل سفر الموظفين أو التخلص من النفايات وسلاسل الإمداد.







وطالما جادل أنصار سياسة المناخ بأن مثل هذه الإفصاحات هي خطوة أولى أساسية فى الجهود التي تهدف إلى دفع الأسواق المالية للسيطرة على التلوث الذى يتسبب فى ارتفاع درجة حرارة الكوكب. فعلى سبيل المثال، عندما يتم توعية المستثمرين بتأثير شركة ما فى الاحتباس الحرارى، فربما يختاروا أن يوجهوا أموالهم إلى مشروعات أخرى.





وسيتم تطبيق القانون على الشركات العامة والخاصة التي تجنى أكثر من مليار دولار سنويا وتعمل فى كاليفورنيا. ونظرا لأن الولاية تمثل خامس أكبر اقتصاد فى العام، فإن كاليفورنيا عادة ما تحدد الاتجاه للولايات المتحدة، وستتأثر بهذا القانون العديد من الشركات العالمية.







وكان هناك بعض التساؤلات بشأن ما إذا كان نيوسوم، الديمقراطى الذى دفع ببعض السياسات الأكثر طموحا لمكافحة تغير المناخ، سيوقع القانون.







فقد شنت غرفة التجارة بكاليفورنيا حملة ضغط ضده، كما أن وزارة المالية بالولاية نفسها تعارضه وتقول إن هذا الإجراء سيسفر عن تكاليف ليست ضمن خطة إنفاق الولاية حاليا. وبعد أن تم تمرير القانون بمجلس شيوخ الولاية، وإرساله على مكتب الحاكم، رفض مساعدو نيوسوم الكشف عما إذا كان سيوقع القانون.







لكن ردا على سؤال خلال فعالية أسبوع المناخ فى مركز التايمز حول ما إذا كان سيوقع القانون، أجاب نيوسوم بسرد تفاصيل تاريخ كاليفورنيا فى سياسات المناخ، ثم قال: "هل سأتنازل عن هذه القيادة بأى استجابة سوى توقيع القانون، بالطبع لا".