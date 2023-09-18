أوروبا تعلن عن خطة جديدة لوقف وصول المهاجرين إلى جزيرة لامبيدوزا





وأكدت فون دير لاين ، أن بروكسل لن تترك إيطاليا وحدها في مواجهة تحدي الهجرة وستدعمها في الأزمة التي تعيشها هذه الجزيرة الصغيرة، بعد وصول نحو 10 آلاف مهاجر في ثلاثة أيام.





وتم تقديم خطة عمل أوروبية من 10 نقاط لاحتواء الهجرة غير الشرعية ،ومن المهم بالنسبة لي أن أكون هنا، لأن الهجرة غير الشرعية تمثل تحديًا أوروبيًا وتتطلب استجابة أوروبية"، وأضافت فون دير لاين، بلهجة قاسية للغاية، خلال ظهورها أمام الصحافة في مقرها الصغير بالجزيرة: "أريد أن أكون واضحا للغاية: سنكون نحن الذين نقرر من سيصل إلى أوروبا وتحت أي ظروف وليس المهربين".





ومع ذلك، فإن خطة فون دير لاين لا تقدم مستجدات كبيرة فيما يتعلق بالأحكام الأوروبية الحالية لمكافحة هذه الظاهرة.





ومن بين الالتزامات العشرة المعلنة، دعم وكالة حماية الحدود الأوروبية، فرونتكس، لتحديد المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا وإعادة أولئك الذين لا يستوفون شروط طلب اللجوء، وهو أمر يحدث بالفعل ولكن يصعب تنفيذه بسبب

اتفاقيات العودة الثنائية القائمة مع بلدان المنشأ.





وبعد الصراع المحتدم بين روما وباريس نهاية العام الماضي بشأن هبوط سفينة أوشن فايكنج وعلى متنها أكثر من 200 شخص، اندلع صراع جديد حول سياسة الهجرة الأوروبية ، وهذه المرة خصم جيورجيا ميلوني هو المدير التنفيذي للديمقراطي الاشتراكي أولاف شولتز في برلين، و قررت ألمانيا تعليق الاستقبال الطوعي لطالبي اللجوء من ألمانيا "حتى إشعار آخر"، وهو ما أجج الأزمة بين البلدين.







