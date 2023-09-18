أطفال بريطانيون لا تتجاوز أعمارهم 4 أعوام يأتون للمدارس وهم يحملون السكاكين

وكشفت أرقام للسلطات الأمنية فى جميع أنحاء إنجلترا وويلز أنه تم إيقاف نحو 500 طفل تقل أعمارهم عن 11 عاما، يحملون أدوات حادة، فى السنوات الأربع الماضية، فى حين أكد تقرير لصحيفة "ميرور" أن "الرقم الحقيقى يمكن أن يكون أكثر من 1000 حالة"، موضحًا أن الأدوات الحادة تشمل الشفرات وسكاكين المطبخ والمقصات وسكاكين ستانلى.

وحذر ديفيد سيمونز، وهو مدرس سابق أسس مؤسسة خيرية رياضية للشباب، من أن نقص الموظفين وضباط الشرطة فى المدارس من شأنه أن يؤدى إلى تفاقم المشكلة، وأشار إلى أن طفلا، يبلغ من العمر ستة أعوام فقط، هدده بسكين فى عام 2017، مضيفا أن هذه المعضلة هى بمثابة "سرطان ينتشر فى جميع أنحاء البلاد".

هذا وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية، فى تعليقه على القضية: "نستثمر أموالا كبيرة فى معالجة المشكلة.. وحدات الحد من العنف لدينا تضم الشركاء المحليين فى المناطق التى يعملون فيها، لتقديم برامج التدخل المبكر والوقاية لإبعاد الشباب عن الجريمة".

وقالت الحكومة إنها تستثمر الآلاف فى معالجة المشكلة، حيث وصلت إلى أكثر من 215000 من الشباب المستضعفين من خلال استراتيجيات الحد من العنف، وأضاف متحدث: "وحدات الحد من العنف لدينا تجمع الشركاء المحليين فى المناطق التى يعملون فيها لتقديم برامج التدخل المبكر والوقاية لإبعاد الشباب عن الجريمة".

فى وقت سابق من هذا العام، كشفنا أنه تم القبض على أكثر من 2800 طفل بالسكاكين داخل المدرسة وخارجها فى عام 2022 - وأن ما يقرب من 35000 شاب تتراوح أعمارهم بين 10 و15 عامًا قد تم احتجازهم فى العقد الماضى.