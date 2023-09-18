Monday, 18 September 2023 11:56 GMT

أطفال بريطانيون لا تتجاوز أعمارهم 4 أعوام يأتون للمدارس وهم يحملون السكاكين

9/18/2023 4:25:45 AM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير جديد عن أزمة تواجه المدار البريطانية، فيما وصفها خبير تربوى بـ"السرطان الذى ينتشر فى جميع أنحاء البلاد"، وحسب ما نشره موقع "ديلى ميل"، فإنه يجرى القبض على أطفال لا تتجاوز أعمارهم 4 سنوات وهو يحملون السكاكين فى المدارس.

وكشفت أرقام للسلطات الأمنية فى جميع أنحاء إنجلترا وويلز أنه تم إيقاف نحو 500 طفل تقل أعمارهم عن 11 عاما، يحملون أدوات حادة، فى السنوات الأربع الماضية، فى حين أكد تقرير لصحيفة "ميرور" أن "الرقم الحقيقى يمكن أن يكون أكثر من 1000 حالة"، موضحًا أن الأدوات الحادة تشمل الشفرات وسكاكين المطبخ والمقصات وسكاكين ستانلى.


ازمة في المدارس البريطانية

وحذر ديفيد سيمونز، وهو مدرس سابق أسس مؤسسة خيرية رياضية للشباب، من أن نقص الموظفين وضباط الشرطة فى المدارس من شأنه أن يؤدى إلى تفاقم المشكلة، وأشار إلى أن طفلا، يبلغ من العمر ستة أعوام فقط، هدده بسكين فى عام 2017، مضيفا أن هذه المعضلة هى بمثابة "سرطان ينتشر فى جميع أنحاء البلاد".

هذا وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية، فى تعليقه على القضية: "نستثمر أموالا كبيرة فى معالجة المشكلة.. وحدات الحد من العنف لدينا تضم الشركاء المحليين فى المناطق التى يعملون فيها، لتقديم برامج التدخل المبكر والوقاية لإبعاد الشباب عن الجريمة".


المدارس البريطانية

وقالت الحكومة إنها تستثمر الآلاف فى معالجة المشكلة، حيث وصلت إلى أكثر من 215000 من الشباب المستضعفين من خلال استراتيجيات الحد من العنف، وأضاف متحدث: "وحدات الحد من العنف لدينا تجمع الشركاء المحليين فى المناطق التى يعملون فيها لتقديم برامج التدخل المبكر والوقاية لإبعاد الشباب عن الجريمة".

فى وقت سابق من هذا العام، كشفنا أنه تم القبض على أكثر من 2800 طفل بالسكاكين داخل المدرسة وخارجها فى عام 2022 - وأن ما يقرب من 35000 شاب تتراوح أعمارهم بين 10 و15 عامًا قد تم احتجازهم فى العقد الماضى.


MENAFN18092023000132011024ID1107087462

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث