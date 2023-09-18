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مارين لوبان من إيطاليا تدعو إلى حماية حدود الاتحاد الأوروبي

9/18/2023 4:25:45 AM
(MENAFN- Youm7) دعت مارين لوبا ، رئيسة حزب التجمع الوطني اليمينى الفرنسي، إلى حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبى، وذلك أثناء مشاركتها في اجتماع لمؤيدي حزب الرابطة الحاكم في إيطاليا، في بونتيدا شمالي إيطاليا.



وقالت لوبان التي ظهرت إلى جانب زعيم حزب الرابطة ماثيو سالفيني: في إيطاليا وفرنسا نحن منخرطون في نفس المعركة، النضال من أجل الحرية والوطن، مؤكدة: نريد الدفاع عن موانئنا، تمامًا كما فعل سالفيني بالكثير من الشجاعة والروح القتالية عندما كان وزيرًا للداخلية،
و في ذلك الوقت، كانت أوروبا بأكملها تتطلع نحو إيطاليا ونحن كحلفاء.



وقالت لوبان: نحن فخورون بسالفيني والرابطة،
و ننتظر عودة هذه اللحظة.



وبحسب معلومات رابطة الليجا، تجمع حوالي 100 ألف شخص في بونتيدا بالقرب من مدينة بيرجامو اللومباردية لحضور الاجتماع التقليدي للرابطة، و جلبت 200 حافلة من جميع أنحاء إيطاليا نشطاء حزب الرابطة إلى بونتيدا.



وتوقع سالفيني فوز الأحزاب اليمينية في الانتخابات البرلمانية للاتحاد الأوروبي العام المقبل،
ولذلك فمن المهم بناء تحالفات على المستوى الأوروبي.



وكان سالفيني مقتنعًا أيضًا بأن الحكومة اليمينية بقيادة رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني ، التي تدعم حزب الرابطة، ستبقى في السلطة لفترة تشريعية مدتها خمس سنوات كاملة.



فيما قال سالفيني، الذي يشغل منصب وزير النقل ونائب رئيس الوزراء في حكومة ميلوني: "إن الرابطة هي ضمانة لاستقرار هذه الحكومة".













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