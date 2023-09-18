قميص واق من الرصاص و5 مسيرات هدية لكيم جونج أون قبل مغادرته روسيا

وقالت الشبكة إن الزيارة النادرة التي استمرت ستة أيام شهدت إجراء كيم محادثات مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين، مما أثار احتمالية أن تقدم كوريا الشمالية لروسيا أسلحة لمساعدته فى حربه مع أوكرانيا.

وغادر كيم أمس، الأحد، مدينة فلاديفوستك الشرقية، حيث قام بتفقد طائرات حربية وقام بجولة فى أحد المطارات، وزار فرقاطة تابعة لأسطول المحيط الهادئ، ليعود إلى بيونج يانج على متن قطاره الخاص المدرع بشدة بعد حفل وداع كبير.

وسافر كيم لمسافة أكثر من 4 آلاف كيلومتر عبر شرق روسيا، وتلقى رئيس كوريا الشمالية استقبالا حارا خلال زيارته التي أمضى أغلبها فى زيارة المواقع العسكرية.

وتواجه كوريا الشمالية عقوبات صارمة، وتحتاج إل كل شيء من الطاقة إلى الغذاء والتكنولوجيا العسكرية.

وقبيل مغادرة كيم للبلاد، قام حكام منطقة بريمورى الروسية النائية لواقعة اقصى شرق البلاد بمنحه قميص مضاد للرصاص وسلسلة من المسيرات، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وذكرت الوكالة أن هذا درع للجسم مزود بمناطق حماية للصدر والكتفين والحلق والفخذ، وهو أخف بكثير من نظائره المعروفة. وتلقى كيم خمس مسيرات تمت إنتاجها فى المنطقة نفسها، وأيضا طائرة استطلاع بدون طيار من طراز Geranium-25. وكان هناك هدية إضافية عبارة عن ملابس خاصة غير مرئية فى كاميرات التصوير الحرارى.

وبعد احتفال وداع شمل سجادة حمراء وحرس تكريم، شوهد كيم على متن قطاره الشخصى الذى غادر محطة أرتيوم فى الوقت الذى كان فيه المسئولون الروس يلوحون له.











