Monday, 18 September 2023 11:56 GMT

قميص واق من الرصاص و5 مسيرات هدية لكيم جونج أون قبل مغادرته روسيا

9/18/2023 4:25:45 AM
(MENAFN- Youm7) تلقى رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون قميص واق من الرصاص ومسيّرات ضمن هدايا حصل عليها فى ختام زيارته لروسيا، والتي قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية أنها أثارت قلق الغرب حول إمكانية التعاون العسكرية بين موسكو وبيونج يانج.

وقالت الشبكة إن الزيارة النادرة التي استمرت ستة أيام شهدت إجراء كيم محادثات مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين، مما أثار احتمالية أن تقدم كوريا الشمالية لروسيا أسلحة لمساعدته فى حربه مع أوكرانيا.

وغادر كيم أمس، الأحد، مدينة فلاديفوستك الشرقية، حيث قام بتفقد طائرات حربية وقام بجولة فى أحد المطارات، وزار فرقاطة تابعة لأسطول المحيط الهادئ، ليعود إلى بيونج يانج على متن قطاره الخاص المدرع بشدة بعد حفل وداع كبير.

وسافر كيم لمسافة أكثر من 4 آلاف كيلومتر عبر شرق روسيا، وتلقى رئيس كوريا الشمالية استقبالا حارا خلال زيارته التي أمضى أغلبها فى زيارة المواقع العسكرية.

وتواجه كوريا الشمالية عقوبات صارمة، وتحتاج إل كل شيء من الطاقة إلى الغذاء والتكنولوجيا العسكرية.

وقبيل مغادرة كيم للبلاد، قام حكام منطقة بريمورى الروسية النائية لواقعة اقصى شرق البلاد بمنحه قميص مضاد للرصاص وسلسلة من المسيرات، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وذكرت الوكالة أن هذا درع للجسم مزود بمناطق حماية للصدر والكتفين والحلق والفخذ، وهو أخف بكثير من نظائره المعروفة. وتلقى كيم خمس مسيرات تمت إنتاجها فى المنطقة نفسها، وأيضا طائرة استطلاع بدون طيار من طراز Geranium-25. وكان هناك هدية إضافية عبارة عن ملابس خاصة غير مرئية فى كاميرات التصوير الحرارى.

وبعد احتفال وداع شمل سجادة حمراء وحرس تكريم، شوهد كيم على متن قطاره الشخصى الذى غادر محطة أرتيوم فى الوقت الذى كان فيه المسئولون الروس يلوحون له.





MENAFN18092023000132011024ID1107087460

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث