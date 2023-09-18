22 صفقة جديدة تزيد قوة مواجهة الطلائع والبنك فى افتتاح الدورى

وتعاقد البنك الأهلى مع 9 صفقات صيفية، حيث ضم المدافع أيمن أشرف في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع الأهلي وهو الأمر الذي تكرر في صفقة أحمد مدبولي القادم من الإسماعيلي، فيما تعاقد مع لاعب الوسط الإيفواري سيرجي آكا قادماً من الإسماعيلي.

وضم كذلك البنك ثلاث صفقات أخرى كانتقال حر وهم لاعب الوسط محمد عبداللطيف "جريندو" وحارس المرمى حسين شاهين والمدافع معاذ الحناوي بجانب ضم الجناح الأيسر عماد فتحي قادماً من أسوان والجناح الأيمن إبراهيم حسن قادماً من الاتحاد السكندري ولاعب الوسط أحمد النادري قادماً من غزل المحلة.

وفى المقابل تعاقد طلائع الجيش مع 13 صفقة في الميركاتو الصيفى، بعدما ضم التونسي حسام بن دقدوق مدافع الترجي التونسي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر كما تم التعاقد مع أحمد الشيخ وحميد ماو من غزل المحلة بشكل رسمي وتعاقد مع الغينى موسى دياورا من البنك الأهلى لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع الثنائى مصطفى الخواجة صانع ألعاب سموحة، وعمر طارق السعيد لاعب وسط الترسانة، كما تم التعاقد مع النيجيري جودوين شيكا اوكوار، مهاجم التعاون الليبي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بجانب استعارة يسري وحيد لاعب الترسانة، بنية البيع، لتدعيم صفوف فريق الكرة بالنادى استعدادا للموسم الجديد، كما نجح الطلائع فى تحويل إعارة أحمد متعب وكريم حلاوة وكريم طارق لشراء نهائى ليستمر اللاعبون فى صفوف الفريق بجانب استعارة محمد حمدى زكي من اسوان لمدة موسم بجانب التعاقد مع عمرو طارق فى صفقة انتقال حر لمدة موسمين.