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المصرى يدخل معسكرا اليوم استعدادا لمواجهة الأهلى فى افتتاح الدورى

9/18/2023 4:25:41 AM
(MENAFN- Youm7) يدخل فريق المصري البورسعيدي، بقيادة مدربه على ماهر، معسكراً مغلقاً اليوم، الاثنين، بملعب برج العرب بالإسكندرية، استعداداً لمواجهة الأهلى غداً فى الجولة الأولى من بطولة الدورى التي تنطلق اليوم الاثنين.



وتقام مباراة الأهلى والمصرى البورسعيدي في تمام الساعة السابعة مساء غد الثلاثاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2023-2024.



وتنطلق اليوم، الاثنين، فعاليات النسخة رقم 65 من بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، بمشاركة 18 فريقا، هم، "الأهلي - الزمالك - بيراميدز - فيوتشر - المصري البورسعيدي - إنبي - المقاولون العرب - الاتحاد السكندري - فاركو - سموحة - الإسماعيلي - البنك الأهلي - سيراميكا - طلائع الجيش - الداخلية - بلدية المحلة - الجونة - نادي زد".



ونجح النادي المصري فى إبرام العديد من الصفقات الجديدة خلال الميركاتو الصيفي، ودعم صفوفه بـ11 لاعبًا هم: محمود حمادة قادما من فاركو، باهر المحمدي قادما من الإسماعيلي، يوسف الجوهري قادما من المقاولون العرب، سمير فكري قادما من الداخلية، فخر الدين بن يوسف قادما بيراميدز في صفقة انتقال حر، أحمد أيمن منصور في صفقة انتقال حر، محمد الشامي في صفقة انتقال حر، أحمد عيد في صفقة انتقال حر، ميدو جابر من سيراميكا، أمادو جولدي با قادما من دينامو أوتو تيراسبول المولدوفي، وليستويل أمانكونا قادما من ريال تامالي الغاني.







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