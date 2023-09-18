صالة حسن مصطفى تستضيف البطولة الأفريقية لتنس الطاولة البارالمبى

وأقام الاتحاد الدولى للطاولة معسكراً تحت قيادة خبير إيطالى يختتم غداً، بمشاركة لاعبين ولاعبات من جميع الدول الأفريقية المشاركة بالبطولة.

وتأتى إقامة البطولة البارالمبية بعد أيام من مشاركة تنس الطاولة في بطولة أفريقيا للأسوياء بتونس، التي تأهل من خلالها منتخبا الرجال والسيدات إلى الأولمبياد، بالإضافة إلى مقاعد فردية، والزوجى المختلط.

وكان منتخب

الطاولة ا لبارالمبى شارك فى منافسات بطولة السعودية الدولية، ونجح في تحقيق 19 ميدالية متنوعة في منافسات الفردى، مقسمة إلى 6 ذهبيات و8 فضيات بالاضافة إلى 5 برونزيات، وحقق الذهبيات كل من فايزة محمود، وسيد سيكا، أيمن الزناتى، سامح عيد، عبد الرحمن عبد الوهاب، بالإضافة إلى ممدوح تمام.