صالة حسن مصطفى تستضيف البطولة الأفريقية لتنس الطاولة البارالمبى

صالة حسن مصطفى تستضيف البطولة الأفريقية لتنس الطاولة البارالمبى
التاريخ
9/18/2023 4:25:41 AM
(MENAFN- Youm7) تستضيف صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر منافسات البطولة الأفريقية لتنس الطاولة البارالمبية، والتى ستقام فى الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر الجارى. وتكمن أهمية البطولة كونها من البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.
وأقام الاتحاد الدولى للطاولة معسكراً تحت قيادة خبير إيطالى يختتم غداً، بمشاركة لاعبين ولاعبات من جميع الدول الأفريقية المشاركة بالبطولة.
وتأتى إقامة البطولة البارالمبية بعد أيام من مشاركة تنس الطاولة في بطولة أفريقيا للأسوياء بتونس، التي تأهل من خلالها منتخبا الرجال والسيدات إلى الأولمبياد، بالإضافة إلى مقاعد فردية، والزوجى المختلط.
وكان منتخب
الطاولة ا لبارالمبى شارك فى منافسات بطولة السعودية الدولية، ونجح في تحقيق 19 ميدالية متنوعة في منافسات الفردى، مقسمة إلى 6 ذهبيات و8 فضيات بالاضافة إلى 5 برونزيات، وحقق الذهبيات كل من فايزة محمود، وسيد سيكا، أيمن الزناتى، سامح عيد، عبد الرحمن عبد الوهاب، بالإضافة إلى ممدوح تمام.
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