تعرف على أول وأسرع هدف فى تاريخ الدورى المصرى قبل انطلاق النسخة الـ65

ويعد الدوري المصري الممتاز واحدا من أقدم بطولات كرة القدم فى الشرق الأوسط وأفريقيا، التي انطلقت عام 1948، ويشارك فيه 18 فريقا، ويتأهل بطل الدوري والوصيف إلى دوري أبطال أفريقيا، فيما يشارك صاحبا المركز الثالث والرابع ببطولة الكونفدرالية الأفريقية

وستكون ضربة البداية في مباراة طلائع الجيش ضد البنك الأهلي، ثم يلعب الأهلي ضد المصري البورسعيدي ضمن مباريات الثلاثاء، على أن تختتم الجولة الافتتاحية بمواجهة قوية بين الزمالك وبيراميدز.

وكان الأهلي تُوج بطلا للدوري المصري خلال الموسم الماضي 2022-2023 للمرة الـ43 في تاريخه، ليعزز رقمه القياسي كأكثر فريق تُوج بلقب المسابقة، مع العلم بأنه خسر النسختين السابقتين للموسم الماضي لصالح غريمه الأزلي الزمالك.

أول هدف رسمى بالدورى الممتاز سجلة محمد أمين، مهاجم نادى الزمالك، فى 22 أكتوبر 1948 أمام النادى المصرى، وكان سعد رستم أول لاعب يسجل ثلاثية“هاتريك” في مباراة واحدة بالمسابقة ذاتها.

أسرع هدف مسجل فى تاريخ الدوري أحرزه أيمن يونس، صانع ألعاب نادى الزمالك، بعد مرور 13 ثانية من بداية اللقاء أمام السويس فى 1990.