حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

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1990 - عدد قوات الاحتلال العراقية المنتشرة في الكويت يبلغ 360 ألف جندي مدعمين ب2800 دبابة و1800 مصفحة خفيفة و1540 قطعة مدفعية.

1996 - وفاة الشيخ عبدالله الجابر الصباح عن عمر ناهز 96 عاما وكان أول وزير للتربية والتعليم في أول حكومة عام 1962 وتولى قبل ذلك عدة مناصب منها رئيس المحاكم عام 1928 ورئيس دائرة البلدية 1932 ورئيس مجلس المعارف عام 1936 ورئيس دائرة الأوقاف 1948 وتقلد بعدها عدة وزارات وفي 1965 عين مستشارا خاصا لأمير البلاد وذلك حتى وفاته.

2001 - الكويت واليابان تتفقان على إنهاء حقوق الامتياز والتنقيب الممنوحة لشركة الزيت العربية في المنطقة المغمورة المقسومة منذ عام 1958 اعتبارا من تاريخ 4 يناير عام 2003.

2017 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقية قرض مع مملكة سوازيلاند بقيمة أربعة ملايين دينار كويتي (نحو 12 مليون دولار أمريكي) للإسهام في تمويل المرحلة الثانية من مشروع ري.

2019 - الكويت توقع اتفاقية تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال رصد وحماية البيئة البحرية في إطار تحقيق رؤية كويت جديدة (2035).

2020 - رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب يمنح أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى تقديرا لجهوده ودوره الكبير في تسوية الخلافات الإقليمية والعالمية.

2022- شركة مستشفيات الضمان الصحي الكويتية (ضمان) تعلن توقيع عقد إدارة وتشغيل خدماتها الطبية مع الشركة الإسبانية (ريبيرا سالود) في خطوة ضمن استعداداتها لتشغيل منظومتها الصحية. (النهاية)