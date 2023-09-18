حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
التاريخ
9/18/2023 4:25:39 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 9 (كونا) -- الثامن عشر من سبتمبر
--------------------
1990 - عدد قوات الاحتلال العراقية المنتشرة في الكويت يبلغ 360 ألف جندي مدعمين ب2800 دبابة و1800 مصفحة خفيفة و1540 قطعة مدفعية.
1996 - وفاة الشيخ عبدالله الجابر الصباح عن عمر ناهز 96 عاما وكان أول وزير للتربية والتعليم في أول حكومة عام 1962 وتولى قبل ذلك عدة مناصب منها رئيس المحاكم عام 1928 ورئيس دائرة البلدية 1932 ورئيس مجلس المعارف عام 1936 ورئيس دائرة الأوقاف 1948 وتقلد بعدها عدة وزارات وفي 1965 عين مستشارا خاصا لأمير البلاد وذلك حتى وفاته.
2001 - الكويت واليابان تتفقان على إنهاء حقوق الامتياز والتنقيب الممنوحة لشركة الزيت العربية في المنطقة المغمورة المقسومة منذ عام 1958 اعتبارا من تاريخ 4 يناير عام 2003.
2017 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقية قرض مع مملكة سوازيلاند بقيمة أربعة ملايين دينار كويتي (نحو 12 مليون دولار أمريكي) للإسهام في تمويل المرحلة الثانية من مشروع ري.
2019 - الكويت توقع اتفاقية تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال رصد وحماية البيئة البحرية في إطار تحقيق رؤية كويت جديدة (2035).
2020 - رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب يمنح أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى تقديرا لجهوده ودوره الكبير في تسوية الخلافات الإقليمية والعالمية.
2022- شركة مستشفيات الضمان الصحي الكويتية (ضمان) تعلن توقيع عقد إدارة وتشغيل خدماتها الطبية مع الشركة الإسبانية (ريبيرا سالود) في خطوة ضمن استعداداتها لتشغيل منظومتها الصحية. (النهاية)
MENAFN18092023000071011013ID1107087454
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.