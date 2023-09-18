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قطر تدين بشدة اقتحام مستوطنين باحات المسجد الاقصى

9/18/2023 4:25:36 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 18 - 9 (كونا) -- دانت قطر بشدة اليوم الاثنين اقتحام مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتباره انتهاكا سافرا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن محاولات المساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى ليست اعتداء على الفلسطينيين فحسب بل على ملايين المسلمين حول العالم.
وحملت الوزارة سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحدها مسؤولية دائرة العنف التي ستنتج عن هذه السياسة التصعيدية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته حاثة المجتمع الدولي على التحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات.
وجددت التأكيد على موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.(النهاية)

س س س / م خ




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