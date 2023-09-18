قطر تدين بشدة اقتحام مستوطنين باحات المسجد الاقصى
التاريخ
9/18/2023 4:25:36 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 18 - 9 (كونا) -- دانت قطر بشدة اليوم الاثنين اقتحام مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتباره انتهاكا سافرا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن محاولات المساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى ليست اعتداء على الفلسطينيين فحسب بل على ملايين المسلمين حول العالم.
وحملت الوزارة سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحدها مسؤولية دائرة العنف التي ستنتج عن هذه السياسة التصعيدية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته حاثة المجتمع الدولي على التحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات.
وجددت التأكيد على موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.(النهاية)
س س س / م خ
MENAFN18092023000071011013ID1107087452
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