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الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 308ر0 واليورو يرتفع إلى 329ر0

9/18/2023 4:25:35 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 9 (كونا) -- استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند مستوى 308ر0 دينار فيما ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 09ر0 في المئة إلى مستوى 329ر0 دينار مقارنة بأسعار أمس.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 382ر0 دينار فيما ارتفع الفرنك السويسري بنسبة 06ر0 في المئة إلى مستوى 344ر0 دينار واستقر الين الياباني عند 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية)

ه ث




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