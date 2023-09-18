الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 308ر0 واليورو يرتفع إلى 329ر0

الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 308ر0 واليورو يرتفع إلى 329ر0
التاريخ
9/18/2023 4:25:35 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 9 (كونا) -- استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند مستوى 308ر0 دينار فيما ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 09ر0 في المئة إلى مستوى 329ر0 دينار مقارنة بأسعار أمس.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 382ر0 دينار فيما ارتفع الفرنك السويسري بنسبة 06ر0 في المئة إلى مستوى 344ر0 دينار واستقر الين الياباني عند 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية)
ه ث
MENAFN18092023000071011013ID1107087451
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