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انتخاب الكويتي طلال البذالي نائبا لرئيس مجلس البترول العالمي (Wpc)

9/18/2023 4:25:35 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 9 (كونا) -- فاز مرشح دولة الكويت الدكتور طلال البذالي اليوم الاثنين بمنصب نائب رئيس مجلس البترول العالمي (WPC) للفترة بين عامي 2023 و2026 في الانتخابات التي عقدت على هامش اجتماعات الدورة الـ 24 للمجلس في مدينة كالجري الكندية.
وقال الدكتور البذالي في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الفوز بهذا المنصب يؤكد المكانة المرموقة لدولة الكويت في الأوساط النفطية العالمية لافتا إلى أنها المرة الأولى التي تفوز بها الكويت بهذا المنصب الرفيع في المجلس منذ تأسيسه عام 1933.
وأضاف أنه سيعمل جاهدا وفق للبروتوكولات المتبعة لتطبيق سياسة مجلس البترول العالمي في تقريب وجهات النظر بين الدول المنتجة والدول المستهلكة للنفط بما يضمن استدامة واستقرار الثروة النفطية في العالم.
وأوضح أن مجلس البترول العالمي هو أكبر منظمة بترولية غير حكومية مشيرا إلى أن المجلس يهدف إلى تعزيز الإدارة المستدامة واستخدام الموارد البترولية في العالم لمصلحة الجميع.
ويقع مقر مجلس البترول العالمي في لندن ويضم 70 دولة من مختلف أنحاء العالم تمثل أكثر من 96 في المئة من إنتاج واستهلاك النفط والغاز العالميين. يذكر أن الدكتور طلال البذالي الأستاذ في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت يحمل شهادة الدكتوراه في هندسة البترول من جامعة تكساس الأمريكية وبكالوريوس من جامعة تلسا الأمريكية وحاصل على العديد من شهادات الخبرة العالمية في مجال الهندسة والبترول.
والبذالي أيضا عضو في هيئة الدراسات العليا بجامعة الكويت وعمل مساعد مدير إدارة التجزئة التسويقية - شركة البترول الكويتية العالمية (Q8- الدنمارك/كوبنهاجن) وهو محلل تسويق عالمي وباحث علمي ومحاضر في عدة مؤسسات علمية وتعليمية وأنجز عشرات الأبحاث العلمية العالمية ولديه اختراعات علمية وحاصل على جوائز عالمية في مجال هندسة البترول. (النهاية) خ م / ه ث / ت م

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