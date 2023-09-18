إقلاع الطائرة الإغاثية الخامسة من الجسر الجوي الكويتي على متنها 10 أطنان من المواد الطبية

الكويت - 18 - 9 (كونا) -- أقلعت صباح اليوم الاثنين الطائرة الإغاثية الخامسة من الجسر الجوي الكويتي إلى ليبيا وعلى متنها 10 أطنان من المواد الطبية المتنوعة لإغاثة ضحايا إعصار (دانيال).

ويأتي الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في ليبيا تنفيذا للتعليمات السامية الصادرة من القيادة السياسية الرشيدة والتوجيهات المباشرة من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والمتابعة الحثيثة من وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وبقية الوزارات والجمعيات والمؤسسات الخيرية والإنسانية إثر الإعصار الشديد والفيضانات غير المسبوقة التي تعرضت لها مناطق شمال شرق دولة ليبيا الشقيقة.

وتم إعداد وتجهيز حمولة الطائرة اليوم بدعم وتنظيم من جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية والتنسيق مع وزارات الخارجية والشؤون الاجتماعية والدفاع.

وقال نائب المدير العام لجمعية السلام الخيرية حمد العون لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل إقلاع الطائرة إن هذه الرحلة الإغاثية تعد الثانية ل(السلام الخيرية) في هذا الجسر الجوي وعلى متنها مواد إغاثية طبية منها ما يتجاوز 20 آلة (ماكينة) لتعقيم المناطق من الأوبئة والفيروسات ونحو 10 آلاف كيس لانتشال الموتى وملابس عاليةالجودة لوقاية من يتولون عمليات الانتشال تفاديا لانتقال الأمراض.

وأضاف العون أن من ضمن المواد الإغاثية أيضا أقنعة طبية ومعقمات وأدوية متنوعة تهدف كلها إلى تمكين الأهالي في ظل الأوضاع الراهنة هناك من الحفاظ على الأرواح والسلامة الصحية والجسدية كذلك المساعدة الإغاثية الطبية والوقائية التي تساهم في إعادة الحياة الطبيعية للمجتمعات المنكوبة.

وذكر أن هناك رحلة إغاثية ثالثة لـ(السلام الخيرية) إلى ليبيا يوم الخميس المقبل تمثل استمرارية للجسر الجوي الكويتي الذي أنشئ بتوجيهات سامية من القيادة الحكيمة لعون الأشقاء الليبيين جراء الكارثة الإنسانية هناك.

وكانت طائرة الإغاثة الكويتية الأولى حطت في ليبيا يوم الأربعاء الماضي وعلى متنها 40 طنا من المعدات والمواد الإغاثية والطبية تلتها الطائرة الثانية الخميس الماضي وعلى متنها 41 طنا فيما بلغت حمولة الطائرة الثالثة أمس الأول السبت عشرة أطنان.

أما الطائرة الرابعة فقد حطت في ليبيا أمس الأحد على متنها عشرة أطنان من المواد الإغاثية والطبية العاجلة عبارة عن أسرة طبية وكراسي متحركة. (النهاية) س ل م / ت م