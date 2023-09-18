حوارية في الزرقاء عن اقتصاد السوق

الزرقاء 18 أيلول(بترا)- عمر ضمرة- دعا نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور جواد العناني، إلى إنشاء بنك للصناعة والاستثمار بفوائد منخفضة بهدف زيادة نسبة النمو الاقتصادي.

وأضاف خلال جلسة حوارية نظمها الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني أمس الأحد في قاعة لجنة تحسين خدمات مخيم الزرقاء، عن اقتصاد السوق، أن التحديث السياسي والاقتصادي والإداري لا يمكن فصلها عن بعضها البعض من أجل النهوض بالمجتمع وتحقيق التطور المنشود، مشيرا إلى أن مفهوم الاقتصاد الاجتماعي يوجب النهوض بقطاعي الصحة والتعليم ونظام الحماية الاجتماعية

وتطرق إلى الدورات والتقلبات الاقتصادية التي جعلت العالم يدخل في معاناة اقتصادية نتيجة النظام الرأسمالي، والصعوبات التي واجهتها الدول التي طبقت النظرية الماركسية في الاقتصاد، مؤكدا أن المزج بين النظام الرأسمالي والاقتصاد الاجتماعي الذي تديره الدولة، يضمن تكافؤ الفرص والعدالة في توزيع الدخل بين المواطنين.

ولفت إلى أن الزيادة الكبيرة في السكان على مستوى العالم وازدياد الكوارث الطبيعية ومشكلة النقص في المياه، تضع دول العالم قاطبة أمام تحديات كبيرة تحتم عليها البحث عن نظرية اقتصادية جديدة تضمن تعزيز الاستثمار وتوفر فرص عمل وتحقق العدالة في توزيع الدخل وتحد من الفقر والبطالة.

من جهته بين العين بسام حدادين أن اقتصاد السوق يعد أحد أركان الفكر الديمقراطي الاجتماعي، داعيا إلى ضبط حركة السوق والمزاوجة بين النظامين الرأسمالي والاشتراكي لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكد رئيس لجنة خدمات المخيم محمد البوريني، أن المواطنين يعقدون العزم على الولوج إلى المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية بإرادة ثابتة وطموحات كبيرة للسير قدما في مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري.

وحضر الجلسة، رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور ماجد الخضري، والدكتور مصطفى عيروط، ورئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، وجمع من الناشطين الحزبيين والسياسيين والمهتمين.

--(بترا)

ع ض/أ م/ ف ج

18/09/2023 11:12:32

