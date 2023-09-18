حوارية في الزرقاء عن اقتصاد السوق
التاريخ
9/18/2023 4:25:26 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الزرقاء 18 أيلول(بترا)- عمر ضمرة- دعا نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور جواد العناني، إلى إنشاء بنك للصناعة والاستثمار بفوائد منخفضة بهدف زيادة نسبة النمو الاقتصادي.
وأضاف خلال جلسة حوارية نظمها الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني أمس الأحد في قاعة لجنة تحسين خدمات مخيم الزرقاء، عن اقتصاد السوق، أن التحديث السياسي والاقتصادي والإداري لا يمكن فصلها عن بعضها البعض من أجل النهوض بالمجتمع وتحقيق التطور المنشود، مشيرا إلى أن مفهوم الاقتصاد الاجتماعي يوجب النهوض بقطاعي الصحة والتعليم ونظام الحماية الاجتماعية
وتطرق إلى الدورات والتقلبات الاقتصادية التي جعلت العالم يدخل في معاناة اقتصادية نتيجة النظام الرأسمالي، والصعوبات التي واجهتها الدول التي طبقت النظرية الماركسية في الاقتصاد، مؤكدا أن المزج بين النظام الرأسمالي والاقتصاد الاجتماعي الذي تديره الدولة، يضمن تكافؤ الفرص والعدالة في توزيع الدخل بين المواطنين.
ولفت إلى أن الزيادة الكبيرة في السكان على مستوى العالم وازدياد الكوارث الطبيعية ومشكلة النقص في المياه، تضع دول العالم قاطبة أمام تحديات كبيرة تحتم عليها البحث عن نظرية اقتصادية جديدة تضمن تعزيز الاستثمار وتوفر فرص عمل وتحقق العدالة في توزيع الدخل وتحد من الفقر والبطالة.
من جهته بين العين بسام حدادين أن اقتصاد السوق يعد أحد أركان الفكر الديمقراطي الاجتماعي، داعيا إلى ضبط حركة السوق والمزاوجة بين النظامين الرأسمالي والاشتراكي لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد رئيس لجنة خدمات المخيم محمد البوريني، أن المواطنين يعقدون العزم على الولوج إلى المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية بإرادة ثابتة وطموحات كبيرة للسير قدما في مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري.
وحضر الجلسة، رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور ماجد الخضري، والدكتور مصطفى عيروط، ورئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، وجمع من الناشطين الحزبيين والسياسيين والمهتمين.
--(بترا)
ع ض/أ م/ ف ج
18/09/2023 11:12:32
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