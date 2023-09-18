بنك الأردن يدشن معروضته التفاعلية ضمن جولة متحف الأطفال المتنقل

عمان 18 أيلول (بترا)- دشن بنك الأردن معروضته التفاعلية، ضمن جولات متحف الأطفال المتنقلة في محطة ساحة المدينة التعليمية التي يحملها في حافلته المتحركة.

وأوضح المتحف في بيان اليوم الاثنين، أن هذه الخطوة انبثقت من اتفاقية الشراكة بين البنك ومتحف الأطفال منذ العام الماضي، في إطار جهود البنك لتعزيز الثقافة المالية ومبادئها الأساسية لدى الأطفال في أنحاء المملكة.

وأضاف البيان أن تدشين المعروضة، جاء في إطار جولة المتحف التي تم تنفيذها في مدينة السلط، والتي استضافتها مؤسسة إعمار السلط (مركز السلط الثقافي)، بحضور ممثلين من كلا الطرفين، وامتداداً لما قدمه البنك سابقا من تطوير وإطلاق لعبة "110"، وإنتاج ما يصل عدده إلى 8 آلاف لعبة وتوزيعها على الأطفال في عدد من المحافظات.

وأشار إلى أن البنك قدم خلال الجولة تجربة تعليمية للأطفال، لرفع وعي المشاركين الصغار بمفاهيم الإنفاق والادخار والشراء والبيع والعملات وتاريخها، وغيرها من المفاهيم والموضوعات ذات العلاقة بالثقافة المالية، إلى جانب تعريفهم بأبرز الخدمات والمنتجات المصرفية لديه، بأسلوب تفاعلي يحاكي تجربة التعلم في المتحف في عمّان.

وأكد أن دعم البنك لبرنامج متحف الأطفال المتنقل يتواءم مع أهداف البنك المتمحورة حول خلق جيل واعٍ مالياً منذ الصغر، حتى يتمكن من إدارة حياته والتخطيط لها باستقلالية وكفاءة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، مبينا أن ذلك يكون من خلال الوصول للصغار في أماكن تواجدهم وتوفير قنوات معروفة ومناسبة لهم، وبالتالي تعزيز مهاراتهم وسلوكياتهم المالية، بما يزيد قدرتهم مستقبلاً على اتخاذ القرارات المالية الصحيحة التي تلبي احتياجاتهم، سواء كانوا مستهلكين أو أصحاب أعمال.

وفي هذا الصدد ثمنت مديرة المتحف سوسن الدلق، دعم بنك الأردن المستمر للمتحف، والذي مكنهم على مدار 16 عامًا الماضية، من وضع رسالتهم وخططهم الاستراتيجية موضع التنفيذ، بهدف إيصال تجربتهم التعليمية إلى جميع محافظات المملكة.

يشار إلى أن هذا الدعم يعد جزءاً من سلسلة مبادرات بنك الأردن الرامية لتحقيق الثقافة المالية ضمن برامج المسؤولية المجتمعية، التي يجسد بها التزامه تجاه الارتقاء بالمجتمع والانتقال به إلى مستويات أكثر ازدهاراً وقدرة على التطور.

-- (بترا)

ه ع/أ م / س س

18/09/2023 11:09:49

