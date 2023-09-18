بنك الأردن يدشن معروضته التفاعلية ضمن جولة متحف الأطفال المتنقل

بنك الأردن يدشن معروضته التفاعلية ضمن جولة متحف الأطفال المتنقل
التاريخ
9/18/2023 4:25:26 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 18 أيلول (بترا)- دشن بنك الأردن معروضته التفاعلية، ضمن جولات متحف الأطفال المتنقلة في محطة ساحة المدينة التعليمية التي يحملها في حافلته المتحركة.
وأوضح المتحف في بيان اليوم الاثنين، أن هذه الخطوة انبثقت من اتفاقية الشراكة بين البنك ومتحف الأطفال منذ العام الماضي، في إطار جهود البنك لتعزيز الثقافة المالية ومبادئها الأساسية لدى الأطفال في أنحاء المملكة.
وأضاف البيان أن تدشين المعروضة، جاء في إطار جولة المتحف التي تم تنفيذها في مدينة السلط، والتي استضافتها مؤسسة إعمار السلط (مركز السلط الثقافي)، بحضور ممثلين من كلا الطرفين، وامتداداً لما قدمه البنك سابقا من تطوير وإطلاق لعبة "110"، وإنتاج ما يصل عدده إلى 8 آلاف لعبة وتوزيعها على الأطفال في عدد من المحافظات.
وأشار إلى أن البنك قدم خلال الجولة تجربة تعليمية للأطفال، لرفع وعي المشاركين الصغار بمفاهيم الإنفاق والادخار والشراء والبيع والعملات وتاريخها، وغيرها من المفاهيم والموضوعات ذات العلاقة بالثقافة المالية، إلى جانب تعريفهم بأبرز الخدمات والمنتجات المصرفية لديه، بأسلوب تفاعلي يحاكي تجربة التعلم في المتحف في عمّان.
وأكد أن دعم البنك لبرنامج متحف الأطفال المتنقل يتواءم مع أهداف البنك المتمحورة حول خلق جيل واعٍ مالياً منذ الصغر، حتى يتمكن من إدارة حياته والتخطيط لها باستقلالية وكفاءة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، مبينا أن ذلك يكون من خلال الوصول للصغار في أماكن تواجدهم وتوفير قنوات معروفة ومناسبة لهم، وبالتالي تعزيز مهاراتهم وسلوكياتهم المالية، بما يزيد قدرتهم مستقبلاً على اتخاذ القرارات المالية الصحيحة التي تلبي احتياجاتهم، سواء كانوا مستهلكين أو أصحاب أعمال.
وفي هذا الصدد ثمنت مديرة المتحف سوسن الدلق، دعم بنك الأردن المستمر للمتحف، والذي مكنهم على مدار 16 عامًا الماضية، من وضع رسالتهم وخططهم الاستراتيجية موضع التنفيذ، بهدف إيصال تجربتهم التعليمية إلى جميع محافظات المملكة.
يشار إلى أن هذا الدعم يعد جزءاً من سلسلة مبادرات بنك الأردن الرامية لتحقيق الثقافة المالية ضمن برامج المسؤولية المجتمعية، التي يجسد بها التزامه تجاه الارتقاء بالمجتمع والانتقال به إلى مستويات أكثر ازدهاراً وقدرة على التطور.
-- (بترا)
ه ع/أ م / س س
18/09/2023 11:09:49
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