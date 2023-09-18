الوحدات و الاتحاد السوري بكأس الاتحاد الآسيوي غدا

عمان 18 أيلول (بترا) - يلتقي فريق الوحدات لكرة القدم نظيره اتحاد أهلي حلب السوري، عند الساعة التاسعة من مساء يوم غد الثلاثاء على ستاد عمان الدولي. وتأتي المباراة في مستهل مشوار الفريقين في منافسات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. ويلعب الوحدات في كأس الاتحاد الآسيوي في المجموعة التي تضم إلى جانبه فرق اتحاد أهلي حلب السوري والكهرباء العراقي والكويت الكويتي. --(بترا) خ خ /اص / س س 18/09/2023 10:47:21

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