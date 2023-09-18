الوحدات و الاتحاد السوري بكأس الاتحاد الآسيوي غدا

الوحدات و الاتحاد السوري بكأس الاتحاد الآسيوي غدا
التاريخ
9/18/2023 4:25:24 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 18 أيلول (بترا) - يلتقي فريق الوحدات لكرة القدم نظيره اتحاد أهلي حلب السوري، عند الساعة التاسعة من مساء يوم غد الثلاثاء على ستاد عمان الدولي.
وتأتي المباراة في مستهل مشوار الفريقين في منافسات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
ويلعب الوحدات في كأس الاتحاد الآسيوي في المجموعة التي تضم إلى جانبه فرق اتحاد أهلي حلب السوري والكهرباء العراقي والكويت الكويتي.
--(بترا)
خ خ /اص / س س
18/09/2023 10:47:21
MENAFN18092023000117011021ID1107087443
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