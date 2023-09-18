الملكة رانيا تشارك في نيويورك بأحد برامج اليونيسف من أجل مناصرة الأطفال

نيويورك 18 ايلول(بترا) - شاركت جلالة الملكة رانيا العبدالله أمس الأحد في نيويورك بأحد برامج منظمة اليونيسف، من أجل مناصرة الأطفال، وذلك على هامش الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وهدف البرنامج الذي شاركت به السيدة الأولى للولايات المتحدة الأميركية الدكتورة جيل بايدن كمتحدثة رئيسة، والملكة ماتيلد ملكة بلجيكا، واستضافته المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل، إلى وضع الأطفال في صدارة تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من خلال التركيز على تمكينهم وضرورة الاستثمار بمستقبلهم.

وشارك في البرنامج مدافعون عن الشباب وعدد من سفراء النوايا الحسنة لليونيسف والعديد من الشخصيات البارزة، وتضمن جزءاً حول طرق دعم الأطفال في مجالات مثل الصحة والتعليم والمناخ وجهود بناء السلام.

ويأتي هذا البرنامج بالتزامن مع إصدار تقرير جديد لليونيسف يتناول التقدم المحرز في المؤشرات الخاصة بالطفل في أهداف التنمية المستدامة.

ووفقاً للتقرير فإن ثلثي المؤشرات المتعلقة بالطفل بعيدة عن تحقيق هدفها ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

ويحذر التقرير من أنه حتى اليوم، لم يتمكن سوى 6% من الأطفال يعيشون في 11 دولة فقط من تحقيق 50% من الأهداف المتعلقة بالأطفال،. وإذا استمر هذا المسار، فمن المتوقع أن تتمكن 60 دولة يعيش فيها 25% فقط من أطفال العالم من تحقيق أهدافها بحلول عام 2030، ما يترك وراءها نحو 1.9 مليار طفل في 140 دولة.

ويجمع التحليل بيانات أكثر من 20 عاماً عبر أكثر من 190 دولة، ويقارن وضع البلدان اليوم بالوضع الذي تهدف أن تكون عليه في السنوات السبع المقبلة، ويحدد تحديات وفرص تسريع العمل.

وتظهر النتائج صورة مختلطة من التقدم والتراجع عن الأهداف العالمية.

كما يكشف التقرير أن تسريع التنمية ممكن من خلال الالتزام القوي، والسياسات الفعالة، والتمويل الكافي، مع تحقيق بعض البلدان منخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى أسرع معدل للتقدم.

--(بترا)

ف ج

18/09/2023 10:28:19