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سيارات بملكية فكرية قطرية لأول مرة في الأردن قريبا

9/18/2023 4:25:19 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الدوحة 18 أيلول (بترا)- أعلنت قطر اليوم الاثنين، عن قرب طرح أول سيارة كهربائية بملكية فكرية قطرية في أسواقها المحلية، خلال الشهرين المقبلين.
وستحمل السيارة الجديدة العلامة التجارية (VIM)، وهي مصنعة في الصين، على أن تنتقل صناعتها تدريجيا إلى الدوحة في فترة لاحقة.
وشهد مؤتمر ومعرض "نقل مستدام وإرث للأجيال"، الذي تنظمه وزارة المواصلات القطرية بالدوحة حاليا، الإعلان عن توقيع عقود تعيين أول وكيل حصري للسيارة الجديدة في الأردن، وذلك بحضور وزير المواصلات القطري، جاسم بن سيف السليطي.
وتعرض السيارة الجديدة لزوار المعرض طيلة فترة إقامته الممتدة لثلاثة أيام، حيث يختتم يوم غد الثلاثاء.
وسيتم طرح السيارة الجديدة في السوق المحلي القطري خلال المرحلة الأولى، على أن يتم تصديرها في فترة لاحقة إلى عدد من أسواق المنطقة من بينها الأردن ولبنان.
وتأتي السيارة الجديدة التي أطلقتها شركة "إيكو ترانزيت لحلول النقل والمواصلات"، في 3 فئات هي (سيدان وهاتشباك وسيف)، ويمكنها السير لمسافة 650 كيلو مترا في كل مرة يتم شحنها.
وشركة "إيكو ترانزيت لحلول النقل والمواصلات"، هي أول شركة قطرية تمتلك حقوق الملكية لعلامة تجارية خاصة بالسيارات والحافلات الكهربائية، وقد شاركت في توفير حافلات كهربائية لزوار كأس العالم 2022.
ويمثّل دخول قطر مجال حلول النقل الصديقة للبيئة، نقلة محورية مهمة في السوق القطري والخليجي، حيث توفر أحدث التقنيات والتصاميم المبتكرة في مجال النقل العام والخاص والتجاري، وتقدّم سياراتها وحافلاتها الحديثة مزيجاً متناغماً بين الاستدامة البيئية وكفاءة الطاقة.
--(بترا)
م ف /أ م/ س س
18/09/2023 10:05:51

MENAFN18092023000117011021ID1107087441

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