مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

القدس المحتلة 18 أيلول(بترا) - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة ، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح .

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس،في بيان،إن المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات مشبوهة في ساحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه، قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة ووسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين .

وشددت شرطة الاحتلال إجراءاتها في محيط المسجد الأقصى ، وأعاقت وصول المصلين والمواطنين المقدسيين وطلبة المدارس إليه.

وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع بدء الأعياد اليهودية، إذ تتعمد سلطات الاحتلال تسهيل وصول المستوطنين إلى باحات المسجد، وتعرقل وتمنع دخول المصلين.

--(بترا)

م . ف /اص / س س

18/09/2023 09:45:24