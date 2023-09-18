إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في القدس

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في القدس
التاريخ
9/18/2023 4:25:16 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 18 أيلول (بترا) - أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، النار على شاب فلسطيني بزعم تنفيذ عملية طعن عند حاجز المزمورية بين بيت لحم والقدس المحتلة.
وأفادت القناة 14 الإسرائيلية إنه تم إطلاق النار على فلسطيني حاول تنفيذ عملية طعن عند حاجز المزمورية بالقرب من القدس ، دون تسجيل أي إصابات بصفوف قوات الجيش.
وزعمت سلطات الاحتلال، أن الشاب سحب سكينا وحاول طعن أحد الجنود على حاجز المزمورية.
ولم ترد حتى اللحظة، أي معلومات رسمية فلسطينية عن صحة الشاب، وهويته.
يشار إلى أن محاولة الطعن جاءت في ظل حالة تأهب قصوى لقوات الاحتلال بمناسبة الأعياد اليهودية خلال شهر أيلول الحالي وتشرين الأول المقبل.
--(بترا)
م . ف /اص / س س
18/09/2023 09:43:49
MENAFN18092023000117011021ID1107087439
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