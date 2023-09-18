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إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في القدس

9/18/2023 4:25:16 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 18 أيلول (بترا) - أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، النار على شاب فلسطيني بزعم تنفيذ عملية طعن عند حاجز المزمورية بين بيت لحم والقدس المحتلة.
وأفادت القناة 14 الإسرائيلية إنه تم إطلاق النار على فلسطيني حاول تنفيذ عملية طعن عند حاجز المزمورية بالقرب من القدس ، دون تسجيل أي إصابات بصفوف قوات الجيش.
وزعمت سلطات الاحتلال، أن الشاب سحب سكينا وحاول طعن أحد الجنود على حاجز المزمورية.
ولم ترد حتى اللحظة، أي معلومات رسمية فلسطينية عن صحة الشاب، وهويته.
يشار إلى أن محاولة الطعن جاءت في ظل حالة تأهب قصوى لقوات الاحتلال بمناسبة الأعياد اليهودية خلال شهر أيلول الحالي وتشرين الأول المقبل.
--(بترا)
م . ف /اص / س س
18/09/2023 09:43:49

MENAFN18092023000117011021ID1107087439

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