الذهب يستقر قبل وقف محتمل لرفع الفائدة الأميركية

الذهب يستقر قبل وقف محتمل لرفع الفائدة الأميركية
التاريخ
9/18/2023 4:25:15 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 18 أيلول (بترا)- استقرت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع مواصلة المستثمرين الأخذ في الاعتبار بوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المحتمل لرفع الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية هذا الأسبوع، مع التركيز على توقعات الفائدة في المركزي الأميركي.
وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1924.29 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين استقرت أسعار العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1946.10 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 23.07 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 927.29 دولار للأوقية، واستقر البلاديوم عند 1248.73 دولار للأوقية.
يذكر أنّ الذهب سجل أعلى مستوياته في نحو شهر، في 30 آب الماضي، إذ عززت مجموعة من القراءات الاقتصادية الضعيفة في الولايات المتحدة وجهة النظر القائلة بأن البنك المركزي الأميركي ربما يضطر إلى التوقف مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م / س س
18/09/2023 09:16:24
MENAFN18092023000117011021ID1107087438
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