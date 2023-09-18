الذهب يستقر قبل وقف محتمل لرفع الفائدة الأميركية

عمان 18 أيلول (بترا)- استقرت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع مواصلة المستثمرين الأخذ في الاعتبار بوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المحتمل لرفع الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية هذا الأسبوع، مع التركيز على توقعات الفائدة في المركزي الأميركي.

وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1924.29 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين استقرت أسعار العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1946.10 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 23.07 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 927.29 دولار للأوقية، واستقر البلاديوم عند 1248.73 دولار للأوقية.

يذكر أنّ الذهب سجل أعلى مستوياته في نحو شهر، في 30 آب الماضي، إذ عززت مجموعة من القراءات الاقتصادية الضعيفة في الولايات المتحدة وجهة النظر القائلة بأن البنك المركزي الأميركي ربما يضطر إلى التوقف مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة.

--(بترا)

رصد/أغ/أ م / س س



18/09/2023 09:16:24