ارتفاع النفط مدعوما بتوقعات اتساع عجز المعروض

عمان 18 أيلول (بترا)- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، مدعومة بتوقعات اتساع عجز المعروض في الربع الأخير من العام الحالي بعدما مددت "أوبك+" تخفيضات الإنتاج، إضافة إلى تفاؤل بشأن تعافي الطلب في الصين، أكبر مستورد عالمي للخام.

ووفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية، زادت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 93.98 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 15 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 90.92 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان لثالث أسبوع على التوالي ليلامسا أعلى مستوياتهما منذ تشرين الثاني الماضي بعدما مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإنتاج حتى نهاية العام الحالي في إطار خطط مجموعة "أوبك+" ومع زيادة إنتاج المصافي الصينية مدعومة بهوامش تصدير قوية.

وقال محللون في" إيه.إن.زد " في مذكرة إن نمو الطلب العالمي على النفط يتجه صوب تسجيل 2.1 مليون برميل يوميا وهو ما يتفق مع توقعات وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

ويترقب التجار قرارات سياسة نقدية لبنوك مركزية منها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع بخصوص رفع الفائدة.

وقد يؤدي وقف رفع أسعار الفائدة الأميركية إلى ضعف الدولار ما يجعل السلع الأولية المقومة بالعملة الأميركية مثل النفط أقل ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

--(بترا)

رصد/أغ/اص / س س

18/09/2023 09:02:10